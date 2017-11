El viernes pasado, se llevó a cabo una nueva versión de los Copihue de Oro, pero antes se realizó la alfombra roja por la que desfilaron diversos rostros del espectáculo chileno. Entre las figuras que llegaron al Arena Monticello, hubo varios ex participantes de reality como Leandro Penna, Pascual Fernández, Lisandra Silva y Paula Bolatti, por nombrar solo algunos, quienes se lucieron con sus atuendos, sin embargo, hubo otros que no alcanzaron a desfilar y que por ende, no pudimos ver en televisión.

Entre esos personajes está Ángela Duarte, la ex Doble Tentación que llegó hasta el centro de eventos un poco atrasada y no le quedó más que compartir su experiencia por redes sociales.

En esta ocasión, su primera alfombra roja, la enfermera lució un vestido blanco estilo novia, con encajes y piedrería, consiguiendo un look “romántico y elegante”, tal como ella lo describió en su cuenta de Instagram. “Estoy tremendamente agradecida del cariño de la gente que estuvo ahí a pesar de que llegue atrasada a la alfombra roja. Quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron detrás de esto, porque verme elegante y romántica era lo que tanto deseaba y todas esas personitas lograron cumplir mi objetivo en mi primera alfombra roja. ¡Mil gracias!“, fue el sincero mensaje que Duarte compartió con sus más de 440 mil seguidores.

No obstante, la elección de su atuendo, que pertenece a una tienda de vestidos de novia y fiesta, no fue del total gusto de sus fanáticos, pues pese a que coincidieron en que era una mujer hermosa, el vestido la hacía ver mayor y era poco apropiado para la ocasión. “Qué guapa, pero parece que te vas a casar“; “No es buena elección el color del vestido“; “Eres súper linda pero el vestido parece de novia y no hace juicio al físico trabajado que tienes“; “No me gusta, te ves muy mayor; “El vestido es bonito pero no para la ocasión”, fueron algunos de los mensajes que recibió su publicación.

Vía Página 7