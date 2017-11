Lady Gaga puede sentirse muy afortunada. Su carrera y nuevo disco están recibiendo la aceptación que tanto había esperado. Y su corazón está en manos de un hombre que la ama hasta los huesos.

Después una ruptura dolorosa con Taylor Kinney (lo cual quedó muy claro en el documental que la cantante hizo para Netflix, Gaga:Five Foot Two), la cantante encontró nuevamente el amor en Christian Carino, un reconocido manager que ha representado a famosos como Justin Bieber, JLo, Christina Aguilera y Miley Cyrus y que le acaba de proponer matrimonio a Lady Gaga.

El sitio US Weekley confirmó que la pareja se comprometió al final de este verano, pero ellos no quisieron hacerlo más público, debido a que Lady Gaga estaba enfrentando la crisis de salud que le causó la fibromialgia que padece en el cuerpo que le ocasiona fuertes dolores e incluso interrumpió los compromisos de su gira. Y pese a que diferentes medios estadounidenses han confirmado la noticia, ni la cantante ni el manager han hablado al respecto.

Como pareja ha estado con ella en todo momento. La primera prueba del amor que le profesa a la cantante fue durante su presentación en el Super Bowl, donde no la dejó sola ni un momento.

La segunda prueba, quizás la más fuerte, el tatuaje que lleva en su brazo izquierdo.

Como recordarán, hace algunas semanas la intérprete de Bad Romance compartió un Instagram Story sumamente romántico donde su novio la cargaba y ambos se fundían en tiernas miradas, con el atardecer de fondo. Asimismo, en meses anteriores han sido vistos juntos y diferentes fuentes aseguran que ella está muy enamorada, por lo que no pensó dos veces en aceptar el compromiso, esta vez con el famoso caza talentos. Bueno, algo más había en esa imagen que los Little Monsters notaron.

Christian tiene en su brazo una imagen de Lady Gaga que es hace referencia a este atuendo de la cantante:

Lady Gaga’s new boyfriend Christian has a tattoo of her on his arm. pic.twitter.com/ZjGNZCC4Bi

— Gaga Daily (@gagadaily) November 17, 2017