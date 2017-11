Padre de Felipe Camiroaga aparece en campaña presidencial apoyando a Piñera

Hasta la ex ministra Mariana Aylwin se sumó al debate en torno a la aparición de Jorge Camiroaga.

Sorpresa causó la franja presidencial de Sebastián Piñera la noche del domingo luego que apareciera brindándole su apoyo el padre del fallecido animador Felipe Camiroaga.

“Soy Jorge Camiroaga, la primera vez que voté lo hice por el don Eduardo Frei Montalva porque creía en la democracia. Hoy sigo creyendo en los mismos valores, y por eso estoy con Piñera”, dijo el padre del fallecido comunicador.

Esta situación generó revuelo en redes sociales, ya que el animador que murió tras el accidente del Casa 2012 en septiembre del 2011 mientras viajaba a Juan Fernández siempre se identificó con la Concertación, bloque que derivó en la actual Nueva Mayoría.

El hecho generó una fuerte polémica en las redes sociales, a la que se sumó la ex ministra Mariana Aylwin. “Es el padre, no el hijo. No creo que Felipe Camiroaga hubiera cambiado su opinión sobre Sebastián Piñera. Es publicidad al límite, semi engañosa”, escribió.

Este hecho fue recordado por los usuarios de Twitter, quienes se sorprendieron con la aparición de Camiroaga:

Felipe Camiroaga JAMÁS habría votado por el bracicorto. No se confunda señora Juanita! #FranjaElectoral pic.twitter.com/MAjb00Mn7f — Ricardo C (@Ricky_k9) November 5, 2017

Usar la imagen de Felipe Camiroaga en la franja ha sido, hasta ahora, lo más bajo de Piñera. En su momento el eligió a Freí por sobre Piñera — Waldo Carrasco (@waldocarrasco) November 6, 2017

Recordemos que según los resultados de Criteria para el mes de octubre, la primera vuelta continúa siendo liderada por Sebastián Piñera. Entre los casos de votante probable, un 39% votaría por el ex Presidente. Alejandro Guillier lo sigue con un 24%, lo que implica que ambos pasarían a segunda vuelta, pero con 15 puntos de diferencia a favor de Piñera, una distancia considerable y difícil –a juicio de los expertos– de acortar para el candidato de PR-PS y PPD. La candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, baja desde un 21% a un 15%.

Es en la votación abierta o indecisa en donde los resultados cambian: Piñera baja a un 30%, Guillier a un 18%, pero Sánchez sube a un 18%. Kast también sube a un 8%, Goic a un 7% y ME-O se mantiene en un 5%.

Respecto al cuarto lugar, un puesto que se establecería como clave principalmente para la tesis del camino propio de Carolina Goic y la Democracia Cristiana, y para la apuesta de consolidar una derecha dura, de José Antonio Kast (JAK), ambos disputan dicha posición, un 6%. Son seguidos por Marco Enríquez-Ominami, quien alcanza un 5%. Ante la pregunta del “más probable Presidente”, Piñera llega a un 68%, Guillier a un 19%, Sánchez al 5%, Kast sube un punto a 2% y Goic se mantiene en 1%.