Padre transmite su muerte en vivo porque su hija no lo invitó a su matrimonio

Angustiado y mirando a cámara arremetió contra toda su familia. “En el día más feliz de mi hija nadie me invitó. Nadie preguntó por mí. Nadie me trató como a un hombre. Mi consuegro tomó mi lugar sin tener ningún derecho. Nadie dijo que el padre de la chica estaba vivo. Esperé y esperé, pero nadie me llamó”, dijo muy enojado.