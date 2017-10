Pamela Díaz realizó estos inesperados dichos refiriéndose a la falsedad de Tonka Tomicic y las redes ardieron

En el estreno de un nuevo episodio de “El Cubo”, Pamela Díaz tuvo mucho que decir. Como era de esperar, La Fiera no se guardó nada y uno de sus dardos apuntó a la animadora Tonka Tomicic, de quien dio unas particulares declaraciones.

Pamela partió diciendo que “encuentro que la Tonka es seca. Yo con ella tengo cero mala onda, no hay nada de onda ni mala onda, hemos tenido un par de discusiones, ella me ha contestado en su idioma y todo, pero creo que ella es muy astuta. Tiene una capacidad de fingir, pero que le sale natural”, señaló refiriéndose peyorativamente a la animadora.

Agregó además que la animadora del 13 “es un tremendo rostro, sin duda para mí es uno de los más importantes hoy día, si ves las campañas que está haciendo y todo, y se me merece todo mi respeto”.

Cuando le preguntaron si era un modelo a seguir, fue tajante en responder: “No”. “Es una persona que hace muy bien el papel de animadora, las animadoras de matinal tienen que ser así como ella”. “Fingir”, le responde la voz en off, a lo que ella responde: “Tiene que ser así como cuando hay un problema ‘ay me afecta tanto, no voy a poder llegar a mi casa’, Mentira, te vas a comerciales y te matas de la risa… ella tiene una capacidad de que la gente te quiera tanto, y me parece válido, las veces que estoy con ella lo pasé bien igual, pero no le creo todo”.

