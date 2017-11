Pamela Jiles se va con todo contra Don Francisco tras sus polémicos dichos sobre el acoso

La periodista y candidata a diputada criticó duramente al emblemático animador tras las palabras del animador.

Pamela Jiles contestó duramente los dichos de Don Francisco

No se quedó callada luego de los comentarios realizados por Don Francisco en relación al acoso sexual, los que generaron gran controversia por la falta de sensibilidad y rigor que se desprende de ellos. La periodista, y actual candidata a diputada por el Frente Amplio, alzó la voz y criticó duramente al emblemático animador, luego de que éste señalara que no consideraba acoso los besos que él le robaba a la modelos en la época de ‘Sábado Gigantes’.

“Cuando Mario Kreutzberger sostiene que darle besos a las modelos en su programa es una coquetería, un juego, una picardía, está haciendo una doble falta, porque le baja el nivel de gravedad a algo que es sumamente grave”, dijo Pamela Jiles en su paso por ‘Síganme los Buenos’.

“Él dice que en esa época era legítimo y hoy no sería legítimo porque él es un hombre mayor, entonces, ¿lo feo sería que un hombre mayor le de un beso a una niña joven?”, dijo de forma irónica en la entrevista realizada por Julio César Rodríguez.

“Lo feo no es eso, señor. Si no que usted, abusando de una situación de poder, exhiba a través de un medio tan potente que darle besos a una persona que no quiere y se ve obligada por su situación, sería admisible y lógico”, dijo tajante y sin pelos en la lengua.

Vía Lima Limón