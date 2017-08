Pampita habló sobre supuesta infidelidad de su novio Pico Mónaco

Durante esta semana han estado circulando imágenes que vinculan a la actual pareja de Pampita, Pico de Mónaco a una reconocida modelo y entrenadora de crossfit llamada Fiorella Balbi.

Consultada al respecto por Majo Martino en el programa argentino “Este es el show”, Carolina Ardohain rompió el silencio sobre este tema y respondió todas las inquietudes. “Fue una sorpresa desagradable, por supuesto. Pico está aprendiendo a estar en el medio, yo no le puedo decir que esto no es normal, porque la verdad que no lo es. Todo tiene que ver con que él está conduciendo, se está metiendo en el medio televisivo y es mi novio. Tiene que cuidarse mucho más de todo y no está acostumbrado a andar con cuidado por la vida. Él es súper simpático”, expresó.



“Él puso el tema en investigación y sus abogados están tomando cartas en el asunto. Está muy preocupado y quiere defender su honor porque es una acusación muy grave la que se le hizo. Yo me corrí de todo y lo acompaño. Soy su novia y confío ciegamente en él, pero traté de darle paz y apoyarlo porque fue muy estresante”, agregó la modelo.



“Me enteré de todo el viernes a la noche, a la salida de un espectáculo, y él ya estaba en vuelo (viajó a Chicago, Estados Unidos). Ese día parecía algo descabellado que iba a quedar ahí, pero con el correr de las horas lo empezaron a levantar medios argentinos. Por eso, el domingo tomó esa decisión (emitió un comunicado)”, detalló Pampita.



Sobre la postura que tomará con respecto a este tema, comentó: “Quiero tranquilidad para mi vida y no meterme en ningún tipo de escándalo. Hay mucha maldad en la televisión porque vende y genera morbo, sin medir las consecuencias o el dolor que pueda causar”.



Finalmente, señaló: “Para él (Mónaco), alguien tan simple, educado, caballero y que siempre ha tratado bien a todas las mujeres, que lo acusen de algo así le causa dolor. Igual, se va a saber la verdad”. Finalizó.