Panelista de “Me Late” renunció en vivo: Daniel Fuenzalida no lo podía creer

Durante la emisión del programa “Me Late” de Daniel Fuenzalida ocurrió un hecho insólito: su panelista estrella renunció en pleno programa.

Sergio Reisenberg fue quien decidió dejar el programa, tomando por sorpresa no sólo al animador, sino que también a todo el equipo detrás.

Al término del espacio, Reisenberg señaló que ese sería su último capítulo y que estaba abierto a asistir cuando lo invitasen, sin embargo, tras los dos últimos capítulos sentía que ya no daba para más.

Visiblemente afectado, Fuenzalida le preguntó las razones para no haberlo hablado antes, a lo que Sergio respondió que prefirió que sea así, ya que sentía que sería una conversación más espontánea.

“Agradezco el que me hayan convocado a este programa, pero no están dadas las condiciones para que siga”, señaló el ahora ex panelista de ‘Me Late’.

En tanto, el ex ‘Huevo’ Fuenzalida fue consultado por el ‘Intrusos’ qué opinaba sobre esta situación y él respondió: “Me sorprendió mucho porque había estado con él en maquillaje conversando sobre lo que hablaríamos en pantalla, y cuando está terminando el programa y le digo adiós, me dice que no viene más”.

Revisa el momento: