Panelista renuncia en vivo y en medio del programa de Daniel ex huevo Fuenzalida

Un incómodo momento vivió el animador Daniel Fuenzalida en su programa “Me Late” de UCV-TV.

Todo comenzó cuando Daniel Fuenzalida estaba hablando, como había sido la tónica en el último año, de temas de televisión y radio con el director Sergio Riesenberg, panelista del programa, cuando este le consultó, “¿Me queda poco tiempo?”, a lo que el “ex Huevo” le respondió afirmativamente, sin imaginar lo que venía después: La renuncia de Riesenberg en pleno programa.

“Yo termino hoy día amigo mío. Quiero agradecerte a ti el hecho de que me hayan convocado a este programa, pero no están dadas las condiciones para que siga”, le dijo Sergio, causando la sorpresa en Daniel, “¿Qué pasó?” le consultó el animador, a lo que el director respondió, “revisa el programa del viernes y te darás cuenta”.

La conversación no paró, “Me sorprende que lo digas al aire y que no me lo hayas dicho antes”, sentenció Daniel, a lo que el ahora ex panelista le dijo, “prefiero decírtelo al aire porque es más natural, es más espontáneo y es más verdad”.

Revisa el incomodo momento aquí: