Pangal Andrade compartió en Instagram un registro de lo avanzada que está su casa sustentable

Mucjas gracias a mi primo por su increible trabajo @diegoastorgafotografia alguien mágico para seguir . Lo prometido es deuda . Así va mi casita después del ultimo video q subí hace de 4 meses. A sido muy difícil, con altos y bajos y sin la ayuda y el diseño de mi padre, nada de esto seria posible. Hemos buscado y reutilizado materiales de segunda y materiales del mismo lugar. Si se te mete algo en la mente y tienes las ganas y las energías de cumplirlo, nadie te detendrá. Espero poder estar en unos meses mas, viviendo en mi propia casita, si me alcanza el presupuesto 😅😅😅. #yafaltamenos #reutiliza #recicla #elquequierepuede

