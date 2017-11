La imagen dice más que las palabras, pero esta es la historia: una mujer moribunda era llevada en una ambulancia hacia una unidad de cuidados intensivos, debido a los ruegos de la mujer, los paramédicos se conmovieron y se desviaron para cumplir su deseo de ver la playa por última vez. El equipo de ambulancias ha sido elogiado por miles de personas, luego de que compartieran la conmovedora historia en redes sociales.

El Servicio de Ambulancia de Queensland contó a sus seguidores de Facebook la historia de Danielle y Graeme, los paramédicos que tomaron la decisión de desviar su ambulancia en Hervey Bay, Australia. “Un equipo estaba transportando a una paciente a la unidad de cuidados paliativos del hospital local y la paciente expresó que simplemente deseaba poder estar en la playa de nuevo”. Al escuchar esto, la tripulación no pudo si no concederse ese simple deseo, y tomaron un pequeño desvío hacia la playa de Hervey Bay, para darle a la paciente la oportunidad de tener esta hermosa visión y sentir la brisa y la fuerza del mar. La paciente, por supuesto, se sintió muy feliz, y se derramaron un par de lágrimas. “A veces lo que necesitas no son los medicamentos, el entrenamiento o las habilidades, a veces todo lo que necesitas para marcar la diferencia es empatía”.

La publicación de la tripulación de la ambulancia ganó más de 41.000 Me gusta y más de 12.000 acciones en Facebook en poco tiempo. Pero algo aún más increíble tuvo lugar en la sección de comentarios. La gente comenzó a compartir sus propias experiencias e historias de equipos de ambulancias y de personal del hospital que van más allá de lo usual. Algunas de las conmovedoras historias vinieron de los propios paramédicos, otros de apreciativos miembros de la familia.

¿Has tenido alguna experiencia de este tipo, de experimentar o ver cómo un médico se comporta de manera totalmente humanitaria, en lugar del trato frío e inhumano que uno muchas veces puede ver en las emergencias médicas?

Cuéntanos tu historia.