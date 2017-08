Patricia López celebra sus 40 luciendo su exuberante figura en bikini

Hace unos días, la actriz nacional Patricia López cumplió 40 años, y en su día, subió una foto acompañada de una bonita reflexión.

“Feliz a los 40.

Es extraño, nunca imagine llegar a esta edad, lo cierto es que nunca me he proyectado mucho, solo vivo el presente con mucha intensidad. Sigo soñando, imaginando mil proyectos, no descanso para crear obras bellas e importantes en mi pais vinculadas al arte.

Quiero con fuerza, compartir mi conocimiento con las nuevas generaciones, a lo largo de todo Chile y que mi experiencia inspire a tod@s. Sigo deseando un hijo precioso que espero Dios quiera enviarme.

Y muchas Gracias por los cariñosos saludos de ustedes, mis amigos 😉“, escribió.

Revisa a continuación algunas de las fotos de Patricia luciendo su figura a las 40 primaveras.