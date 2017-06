Peleas, drogas y separaciones: En la reunión de “Teen Mom OG” el escándalo casi llegó a los golpes

La venganza es un plato que se come frío y algunos integrantes tienen mucho que decir con tal de dar a otros su merecido.

En la última reunión de temporada de Teen Mom OG, la pelea entre Amber Portwood y Farrah Abraham dio mucho que hablar. La exaltación de Amber por la “bocota” de Farrah, quien expandió rumores sobre su esposo y es experta en hablar mal de todo el mundo, fue totalmente extrema. Sin duda le dieron un gran espectáculo a los televidentes.

En la última reunión, si bien no hubo un pleito de tal nivel, fuertes confesiones destaparon la olla de muchos misterios de los protagonistas del programa.

Desde Abraham apartándose del escenario, hasta Maci Bookout hablando de los problemas de abuso de drogas del padre de su bebé. En fin, RadarOnline tiene todos y cada uno de los secretos de estos famosillos.

Bookout no se guardó nada, y habló a toda boca sobre los abusos de drogas por parte de su ex prometido, Ryan Edwards. Una fuente cercana confesó que “Maci es muy sensible a ese tema”, y que “tiene buenos sentimientos y quiere lo mejor para Ryan. Ella quiere que sea sanado, feliz y saludable”.

Por otra parte, Abraham dejó el escenario al enfrentarse a incómodas preguntas por parte del animador, Dr. Drew Pinsky, quien la interrogó sobre una antigua relación.

“Ella sentía que MTV estaba forzando una relación con alguien que no la ama. Ella ha terminado y quiere que la gente deje de hablar de ello”, reveló la fuente secreta.

Pero eso no fue todo con esta “teen mom”. Después de un largo tiempo sin ver a su madre, Debra Danielsen, la chica llegó al show junto a su progenitora, donde se dio un muy buen momento para limar asperezas, tanto así que incluso le dio un fuerte abrazo a su nieta Sophia.

Entre ellas estuvo todo bien, sin embargo, Danielsen no dudó en defender su integridad atacando al animador, todo por un podcast con comentarios que su hija habría dicho sobre ella diciendo que Debra podría tener problemas mentales, cuando según ella, no los tiene en lo absoluto. Creo que la audiencia del programa está en su legítimo derecho si concuerda con Dr. Drew.

Se enfadó con el mismo animador reprochándolo por haber lanzado al aire “semejante blasfemia”, culpándolo de hacer un gesto poco profesional y fuera de lugar. La mujer se sintió pasada a llevar y él terminó disculpándose.

Y cambiando de página, adivinen por qué no se apareció por ningún lado el novio intermitente de la osada Abraham. ¡Pues porque MTv no le pudo pagar!Así es, porque Simon Saran pidió 250,000 dólares por aparecer en el programa,exigiendo más dinero que muchos de los demás protagonistas. ¿Qué estaba pensando?

Bueno tal vez no es sólo por eso. Cercanos dijeron que lo que en realidad pasaba es que Saran no confía en MTv y pensó que lo mejor sería mantenerse fuera de todo ese alboroto. Definitivamente no es una mala decisión.

En cuanto a Portwood, lógicamente que no pasó desapercibida la asistencia al show sin su prometido, Matt Baier, pero sin duda que es lo suficientemente fuerte como para poder bancarse todo esto sola. Sí esa fue su decisión, pues debe tener sus buenas razones.

Y bueno, esas fueron las buenas nuevas de esta polémica reunión que siempre da qué hablar. Y vaya que estaban preparados, ya que la seguridad fue totalmente reforzada debido al último altercado entre Farrah y Portwood. Sin duda que ambas chicas son de temer, al igual que varios de este equipo.