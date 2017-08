Periodista latina recibe terrible amenaza durante entrevista con líder del Ku Klux Klan

El equipo periodístico de Univisión vivió un tenso momento luego de que decidieran realizar una entrevista al líder de los “Leales Caballeros Blancos”, una rama del Ku Klux Klan, organización que promueve fuertemente el racismo.

La periodista colombiana, Ilia Calderón, fue la encargada llevar a cabo la entrevista, por lo que todo el equipo se desplegó hasta Carolina del Norte, lugar donde reside Chris Baker, el autodenominado “Mago Imperial”.

La idea de esta entrevista era tratar los graves problemas de racismo, xenofobia y antisemitismo que se vive en Estados Unidos.

Según reportó el mismo canal, al momento de llegar al lugar, recibieron un trato muy agresivo por parte de este “líder”, ya que la periodista era la primera persona afrodescendiente que pisaba ‘su’ territorio.

El hombre manifestó su enojo, ya que ellos esperaban una periodista blanca y no una de color, por lo que fue violento con ella desde el primer minuto.

En medio de la entrevista, Ilia le preguntó si quería echarla de ahí, a lo que Baker respondió: “No te vamos echar, te vamos a quemar. Tú estás en mi propiedad ahora”, ante lo cual la periodista le dijo: “Claro que es tu propiedad, y también tengo entendido que soy la primera persona negra inmigrante en tu propiedad”.

Pero Baker no se detuvo ahí y le señaló: “Tú eres una negra, eso es todo”, a lo que Ilia le replicó: “Pienso que eso es ofensivo, porque el color de mi piel no me define”.

Sin embargo, este hombre decidió terminar abruptamente la entrevista.

Al salir de ahí y ser consultada por la horrible experiencia, la periodista señaló: “Yo sabía que me iban a tratar mal pero nunca me imaginé el nivel. Mi propósito principal era poder vivir esta experiencia y contarla, para que la gente trate de entender qué hay en la cabeza de ellos y sepan a lo que se pueden exponer, exponer allá afuera”.

Revisa a continuación parte de lo que comentó la periodista sobre su horrible experiencia: