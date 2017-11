Periodista Sergio Rojas le dan con todo a Pamela Díaz: “Me alegro que la detuviesen”

Tras la polémica protagonizada por Pamela Díaz la noche de Halloween, en que se enfrascó en una discusión con una vecina por los ruidos molestos en horas de la madrugada, un antiguo enemigo de ‘La Fiera’ disparó en su contra. Se trata de Sergio Rojas, quien hace años tuvo una feroz pelea con la morena, encuentro que terminó con una cachetada hacia el periodista por unos dichos en contra de la madre de Pamela.

Tras lo sucedido, Rojas compartió algunos mensajes en su cuenta de Instagram criticando a la panelista de La Mañana, de CHV, señalando lo siguiente: “El que nace ‘chulo’ aunque se cambie a Chicureo o La Dehesa muere chulo“. Además agregó que “la clase no se compra, es algo con lo que uno nace y claramente esta señora no nació. Me alegro que la detuviesen porque cuando a mí me pegó, nadie hizo nada. La pregunta es ¿qué pasa si yo le hubiese respondido con un golpe?, claro, estaría crucificado.

Si luchamos por igualdad entonces no a la agresión ni actos matonezcos como los de la señora Díaz. Todo cae por su propio peso“. En una nueva publicación, continuó atacando a Pamela, indicando que “llega en su Porsche (al canal) haciendo un show televisivo a su estilo, con una arrogancia de proporciones. Pamela sin duda es matonezca como lo dijo Carla Ballero y para ella caer en violencia y lanzar golpes parece ser normal. ¿Sera una conducta aprendida o heredada? Que algún sicólogo me diga por favor“. Recordemos que este jueves en el matinal, Pamela decidió contar detalles del conflicto que vivió y por el cual fue detenida por Carabineros por agresiones mutuas con la dueña de casa.

vía pagina7