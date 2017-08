Pesada broma de José Miguel Viñuela a Patricia Maldonado hizo enfurecer a la animadora

La noche de este lunes José Miguel Viñuela asistió al show infantil, Disney On Ice, realizado en el Movistar Arena. Desde ahí, el animador compartió una foto en su cuenta de Instagram haciendo alusión a su compañera de labores, Patricia Maldonado.

Viñuela quiso ‘trolear’ a su amiga publicando una foto de Ursula, la villana de La Sirenita, y junto a eso escribió: “Patricia Maldonado y su debut en @disneyonice2017”, desatando las risas de sus seguidores.

“Me haces mucho reír, sales con cada cosa, yo soy igual”; “Te van a sacar la cresta @josemiguelvinuela”; “Pucha que soy malo, pero hay que admitirlo. Estuvo bueno el debut de la Paty jajajá”; “¡Jajajá!….Después de la sacada de chucha en el columpio… ¡Ahí tiene hartos ‘tentáculos’ para agarrarse!”; y “José, vuelve al matinal. Ya no es lo mismo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Sin embargo, esta broma no fue del gusto de Patricia Maldonado, quien decidió encararlo durante el programa “Mucho Gusto”: “La lealtad para mí es muy importante. No puedes subir algo que tenga de reproducción 900 mil personas”, le señaló, a lo que el ex ‘Mekano’ le corrigió, aclarando que eran 75 mil reproducciones hasta el momento.

Luego, el animador continuó bromeando y le dijo: “En eso estaba yo feliz viendo y, de repente, aparece una cosa que es como un pulpo que entra, como con el pelo morado… No me vas a creer que entra la Paty Maldonado, y yo digo; ‘¿Pero cómo? ¿En el Movistar Arena? ¿Paty Maldonado en Disney On Ice?’”.

“Paty, la gente te ama. Todo el mundo decía: ¡Qué bien se ve!’. Incluso, estabas más flaca de hombros”, continuó.

Tras esto, Maldonado le dijo: “Lucho jamás hubiese hecho eso, porque de los años que llevamos trabajando, eres un caballero (…) Porque eres un animador de tomo y lomo, porque nadie se puede comparar a ti, nadie, aunque quieran, aunque anden bailando esas tonteras de Axé Bahía, que se crean jóvenes, que se pongan pelo”.

Finalmente, la aludida le dijo a Viñuela: “Te voy a sacar la cresta en el Café Concert, la cresta, porque te voy a tirar TODO al escenario, todo”.

¿Qué te parece?