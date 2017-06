Pilar Ruiz agradece la gesto de Pancho Saavedra luego de su trágico accidente

Luego del accidente de Pilar Ruiz en Miami, en el cual termino con graves lesiones y una deuda de 100 millones de pesos, varias personalidades del espectáculo le ofrecieron ayuda económica.

Ahora que se encuentra más recuperada, Ruiz realizó un primer contacto con Primer Plano, donde explicó su situación, demostrando entereza y espíritu de superación. Pancho Saavedra se comunicó con el estelar de farándula de Chilevisión para ofrecer ayuda, lo cual cumplió.

Pilar se ha esforzado de manera notable en su terapia, por lo que pudo volver a Santiago mucho antes de lo pronosticado. El viernes estuvo en Primer Plano y esta semana en Bienvenidos, donde le agradeció públicamente a Saavedra:

Martín Cárcamo: “Aparecieron varias personas, o algunas, que quisieron ayudarte, y hay uno en especial que hizo un compromiso al aire, que es Pancho Saavedra. Pancho, como es él, él es muy genuino y le nació del corazón. ¿Qué significó ese gesto para ti de Pancho?”

Pilar Ruiz: “Yo al Pancho lo conozco porque hemos compartido trabajo juntos, pero no somos amigos, para hablar más sincero. Me sorprendió a favor, porque como lo conozco tan en buena onda, él es como tan de piel, como es con la gente. Entonces, él ofreció esa ayuda y me la dio, porque me ayudó no solamente en lo económico, sino en contactos y en mensajitos, ‘cómo estás’. Las ayudas no necesariamente tienen que ser económicas, también emocionales. Fue un apoyo realmente incondicional.

“Fueron muy buenos conmigo y de verdad el Pancho me dijo ‘no necesito que me agradezcas’, pero es como difícil no hacerlo. Es un hombre tan bueno. ¡Que todo el mundo se entere que es muy bueno! Y que aquí estoy, y que gracias a esa ayuda no lo defraudé. Él me dijo que me quería ver bien, así es que aquí estoy bien paradita, y le agradezco”.

Luego, le mostraron un mensaje grabado que le envió el conductor de Lugares Que Hablan. Ruiz se conmovió hasta las lágrimas. Estas fueron las palabras de Pancho:

Francisco Saavedra: “Desde que me enteré de ese accidente que había tenido, por supuesto que uno tenía que ir en tu ayuda. Tu eres una mujer muy generosa. Recuerdo que nos conocimos en Pareja Perfecta, cuando me tocó participar de varias actividades y conducir. Siempre has sido muy amable.

“Cuando yo te necesité en algún momento, cuando tuve esa discoteque en Curicó, fuiste muy generosa y me tendiste la mano altiro. Claramente yo tenía que ayudar. Y no solamente porque tú me hayas ayudado, sino porque te lo mereces.

“Eres una mujer empática, eres una mujer cariñosa, eres una mujer honesta, eres una mujer honrada, eres una mujer digna. Y obvio que, si algo podía hacer, ahí iba a estar.

“Yo no soy un Padre Hurtado, ni el Papa ni mucho menos, ni pretendo que me canonicen por haberte ayudado. Yo solo lo hice de corazón, como espero que alguien me ayude algún día si yo lo necesito.

“No sabía que lo ibas a hacer público, ya se hizo y no es para que la gente crea que yo soy un santo. Yo solo te quiero decir que siempre cuentes conmigo, que te mando un abrazo con cariño”.

Vía: Glamorama