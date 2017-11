Gracias @ceciliamorelm por ser la madre de nuestros cuatro hijos y el pilar emocional de nuestra familia. Eres una fuente inagotable de inspiración para ser cada día mejor persona. Gracias por tu cariño, tu confianza y tu compromiso para acompañarme en todas.

A post shared by Sebastian Piñera Echenique (@sebastianpinerae) on Nov 20, 2017 at 12:51pm PST