“Por ahora nada en televisión”: Jordi Castell se sinceró acerca de su futuro en los medios

El pasado 8 de octubre Chilevisión emitió el último capítulo de la quinta temporada de su estelar fashionista, Maldita Moda, el cual estuvo marcado por diversas polémicas y los ácidos comentarios de algunos de sus panelistas. Y sin dudas, uno de los protagonistas de esta temporada fue Jordi Castell, quien en uno de los episodios tuvo que pedir disculpas públicas a la modelo venezolana Gabriela Zambrano tras emitir ofensivos comentarios sobre su físico.

A pesar de su gran popularidad y protagonismo en el espacio, el fotógrafo no se ha visto en ningún proyecto televisivo luego del término de Maldita Moda. En una entrevista exclusiva con Pagina 7, Jordi reveló a qué se dedica actualmente y cuáles son sus proyectos laborales. “Por ahora nada en televisión”, sentenció.

Y es que, al parecer, Castell está enfocado en potenciarse en un mercado digital que está ganando cada vez más adherentes: Instagram. “Estoy haciendo campañas por Instagram, esa es la principal fuente de ingresos, que no es menor, pero nada más por ahora”, reveló.

De acuerdo a Jordi, la red social se ha convertido en un mercado muy interesante, el cual consiste en trabajar con marcas y promocionar mediante fotografías los productos o servicios que ofrecen. Si bien no quiso revelar el monto que pagan las empresas por esta publicidad, el fotógrafo aseguró que sí se puede vivir de esto y que para que funcione se debe tener muy claro al público al que se quiere apuntar. “Yo tengo la suerte de que tengo un gran mercado de mujeres que me siguen, lo que agradezco enormemente, porque gracias a eso puedo regular más mis contenidos. Me encanta”, explicó.

Cabe destacar que este negocio no es nuevo, puesto que son varias las figuras del espectáculo internacional las que llevan realizando colaboraciones con marcas hace años. Algunas de ellas son Kylie Jenner, Kendall Jenner, Scott Disick, Amber Rose, Kim Kardashian y Rihanna, entre otras.

Finalmente, respecto a su futuro en televisión, especialmente en Maldita Moda, Jordi Castell indicó que es incierto. “No estoy muy pendiente de la temporadas que vengan, porque no sé si va a venir otra. Estoy enfocado en mis fotos”, concluyó.

vía pagina7