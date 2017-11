Ésta historia se dio a conocer por parte de una auditora de Radio Bío Bío de Temuco, quien se desempeña como vocal de mesa y no pudo asistir al funeral de su hermano, por miedo a ser multada. Se trata de María Rebolledo Cabrera, quien esta mañana llegó hasta el Liceo Arturo Valenzuela del sector Los Laureles, camino a Cunco, con el certificado de defunción de su hermano para solicitar ausentarse por dos horas, a fin de asistir a la ceremonia fúnebre, lo que se realizaría a las 12:00 horas en la comuna de Freire. Según indicó, su mesa estaba constituida y sus compañeros no se oponían a esto, pero el delegado del recinto de votación no se lo habría permitido en un primer momento. Tras esta negativa y por miedo a la multa que asciende a cerca de 300 mil pesos –ya que aseguró no posee dinero para pagar– la mujer optó por quedarse en el local, ejerciendo como vocal de mesa. Sin embargo, recién a eso de las 11:45 horas el delegado le habría otorgado permiso para asistir al funeral, pero ya era demasiado tarde y no alcanzaba a llegar. Radio Bío Bío consultó al Servel en la región por esta situación, y su directora Lidia Krause, señaló que el delegado del recinto actuó de manera correcta, pero que en estas situaciones debe primar el criterio.

