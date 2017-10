Por qué no se debería compensar a los hijos por ayudar con las tareas domésticas

En un libro publicado recientemente, The Opposite of Spoiled de Ron Lieber, el autor argumenta que no debemos dar subsidios a cambio de quehaceres porque un día nuestros hijos decidirán que no necesitan el dinero y se negarán a hacer el trabajo. “Entonces el subsidio debe mantenerse por sí solo, no como un salario, sino como una herramienta para la enseñanza“, escribe Lieber.