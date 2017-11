Por qué provocó tanto enojo que Kevin Spacey confesara su homosexualidad el mismo día que fue acusado de abuso sexual

Si Kevin Spacey hubiera confesado su homosexualidad hace un año, las reacciones hubieran sido muy diferentes a las de este lunes.

El actor anunció públicamente que es homosexual al tiempo que pedía disculpas por unas acusaciones de abuso sexual.

Para empezar, es casi seguro que lo hubieran felicitado: un exitoso actor de Hollywood públicamente declara su inclinación sexual en un mundo donde se considera que ser gay es un daño a la venta de boletos.

Pero el actor de la serie House of Cards hace esta revelación tras acusaciones de que abusó sexualmente de otro actor en 1986.

Anthony Rapp, que tenía 14 años en ese momento, le dijo al medio BuzzFeed que Spacey lo invitó a una fiesta y parecía borracho cuando ocurrió el supuesto incidente.

Según el relato de Rapp, estaba en una fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York, en la que, aburrido, se metió en una habitación a ver televisión.

Rapp asegura que, cuando el resto de invitados a la fiesta se había ido, Spacey entró en la habitación y se le tumbó encima con intención de mantener relaciones sexuales.

Tras hacerse pública la denuncia de Rapp, Spacey se disculpó en un comunicado publicado en Twitter.

“Esta historia me animó a abordar otras cosas sobre mi vida… He amado y tenido encuentros románticos con hombres durante toda mi vida, y elijo vivir ahora como un hombre gay”.

Pero desde que hizo pública su declaración, recibió numerosas críticas por elegir este momento para confesarlo.



Anthony Rapp



“Desagradable”

Muchos acusaron a Spacey de usar su confesión sexualidad como un escudo para desviar la publicidad negativa sobre las acusaciones en su contra.

“No recibe un perdón solo porque es homosexual”, dice Josh Rivers, editor de Gay Times.

“Un presunto comportamiento de abuso es un mal comportamiento independientemente de su sexualidad”.

“Kevin Spacey ha elegido el momento incorrecto para afirmar su sexualidad, particularmente en esta situación en la que lo acusan de algo bastante atroz”, añade.

Linda Riley, editora de la revista Diva y cofundadora de los Premios Británicos LGBT, dice que fue “decepcionante” que el actor eligiera este momento para hablar de su homosexualidad.

“Hubo tantas veces que pudo haber hablado en el pasado y no lo hizo. Esa es su elección, pero debería haber usado este momento para disculparse y no para apropiarse de la situación. Fue desagradable”.

“Encuentro toda esta declaración bastante manipuladora. Intentó reconocer lo que hizo, pero usó el hecho de que es gay como evasión”, opina Riley.

Benjamin Cohen, director ejecutivo de PinkNews, señala: “Es desafortunado que termine hablando de su preferencia sexual al mismo tiempo que responde a acusaciones bastante graves, de conducta inapropiada, hacia alguien que solo tenía 14 años en ese momento”.

“Claramente hay dos historias ahora”, continúa Cohen.

“Uno es ‘la gran estrella Kevin Spacey que reconoce que es gay’, y la otra es ‘Kevin Spacey acusado de mala conducta sexual en la década de 1980’. Creo que es desafortunada que la forma en que él respondió signifique que los dos asuntos se combinen”, dice.



La reacción en las redes

El comunicado de Spacey, que se publicó el domingo por la noche, causó una misma reacción negativa en las redes sociales, y no solo de la comunidad gay.

I'm not interested in Kevin Spacey being gay. I'm curious as to why we're conflating sexuality w/ the molestation of a minor. Stay on topic — Ashlee Marie Preston (@AshleeMPreston) October 30, 2017

“No estoy interesada en que Kevin Spacey sea gay. Tengo curiosidad sobre por qué estamos combinando la sexualidad con el abuso sexual de un menor. Permanezcan en el tema”, dice la activista transexual Ashlee Marie Preston.

Well done Kev. You stay silent on your sexuality until the time comes when you can conflate it with an alleged sexual assault on a minor. — Sue Perkins (@sueperkins) October 30, 2017

“Bien hecho Kev. Mantente en silencio sobre tu sexualidad hasta que llegue el momento en que puedas confundirla con una presunta agresión sexual contra un menor”, opina Sue Perkins en Twitter.

Coming out as a gay man is not the same thing as coming out as someone who preyed on a 14-year-old. Conflating those things is disgusting — Richard Lawson (@rilaws) October 30, 2017

“Confesar que un hombre es gay no es lo mismo que decir que alguien que se aprovechó de un niño de 14 años. Confundir esas cosas es repugnante”, dijo el crítico de cine Richard Lawson, en la red social.

“Hay personas que sugieren que la homosexualidad y la pedofilia están vinculadas, y sabemos que no es así, pero esta afirmación no hace nada para desacreditar eso”, afirma Rivers de Gay Times.

“Los homofóbicos utilizarán cualquier excusa que les den, así que no es útil que haya hecho que sea tan fácil para ellos usar esto en nuestra contra como comunidad para reforzar de algún modo estos puntos de vista fanáticos”, adhiere.

Algunos expresaron su decepción porque el actor decidió no revelar su homosexualidad en el pasado.

“Creo que habría sido una historia brillante”, dice Cohen, “particularmente debido a su gran papel en House of Cards. Hubiera sido algo positivo”.

Mientras que Riley piensa que si Spacey hubiese hablado antes “hubiera sido alabado”.

“Es genial para los actores LGBT ser capaces de decir que son homosexuales y que no sea gran cosa. Cada vez más actores confiesan su inclinación sexual. Así que no creo que haya habido una gran reacción en contra de su carrera, hay muchos actores gay exitosos”, analiza la editora de la revista Diva.

Y agrega: “Muchos de nosotros que somos gay hemos sacrificado tanto en nuestras vidas para expresarlo, fue algo muy valiente, por lo que reconocer la homosexualidad debería asociarse con un acto de coraje, no de distracción”.

BBC