Posó para Playboy y hoy confiesa algo que cambiará para siempre lo que pensabas de la revista

Ines Rau es la modelo francesa que será sido la primera transgénero en ser portada de dicha revista tras la muerte de su mítico creador, Hugh Hefner.

Esto la hace la primera transexual en ocupar la sección más importante de Playboy.

La nueva editorial de la revista ha dado fuertes golpes a su historia en los últimos meses, comenzando por el anuncio de que ya no mostraría mujeres desnudas.

Esta no es la primera vez que Ines Rau aparece en la revista, pero nunca antes lo había hecho en sus codiciadas páginas centrales, las reservadas para sus famosas playmates. Justamente será en la edición de homenaje al ex magnate de las revistas eróticas.

Pero no todo fue una buena experiencia para Rau, quien se ve como una personaje progresista para incluir en la publicación.

“Nunca me he visto como otra cosa que no fuera una mujer. Hubiera preferido morir antes que vivir como un chico. Era un deseo muy intenso y que me consumía desde que tengo memoria”, declaró.

“Es una salvación decir la verdad sobre ti mismo, ya sea tu género, sexualidad o lo que sea. Las personas que te rechazan no valen la pena. No se trata de ser amado por otros, se trata de amarte a ti mismo. La belleza de todas las mujeres merece ser celebrada. Nadie merece ser mujer más que esas mujeres trans que sufren abuso rutinariamente y son tratadas como si fueran menos que nada”.

