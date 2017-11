Una joven tuvo que enfrentar una conversación bastante incómoda con su padre, todo después de que el progenitor encontró lo que pensó era un juguete sexual.

Emily estaba en la casa de una amiga, cuando su padre le envió un mensaje diciendo que necesitaban hablar con ella cuando la viera.

La hija alarmada le pregunta, el motivo para querer hablar con ella. Al ver lo que apareció después en la pantalla de su celular no sabía si estallar del enojo o de la risa.

El hombre le pregunta a su hija: Bueno, encontré esto y quiero saber ¿por qué haces estas compras? ¡Es repugnante! No deberías perder tu dinero en estas cosas. Mientras anteriormente le envió una foto de un artículo cilíndrico que encontró en la habitación de la joven.

Y continuó diciendo: “Si tienes este tipo de necesidades, no deberías dejarlo tirado en cualquier parte”

Molesta pero al mismo tiempo curiosa, Emily respondió a su padre preguntándole. “Papá, ¿qué piensas que es eso?”. Totalmente seguro, el hombre afirmó: “¡Esas cosas que la gente compra en Spencer! ¡Esos juguetes que vibran! ¡No soy tan viejo, Emily!”.

