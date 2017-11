Netflix: la lista de series y películas que se estrenan y se levantan en diciembre

El catálogo de Netflix en Latinoamérica experimentará un importante recambio en diciembre, con 95 series y películas que se estrenan y 41 que dejan de estar disponibles en la plataforma de contenidos por streaming.

Entre las novedades más importantes se destacan la segunda temporada de la serie The Crown: la producción original más costosa de Netflix. Tras el éxito de la primera, llegan los diez nuevos episodios que continuarán con el relato sobre los 60 años de reinado de Isabel II, con los papeles protagónicos de Claire Foy, Matt Smith, Victoria Hamilton, Vanessa Kirby, John Lithgow y Ben Miles.

Las chicas del cable, la primera serie original de Netflix producida en España, también estrenará su segunda temporada, ambientada en los años ’20 en Madrid. El reparto, que cuenta con algunas modificaciones, está conformado por Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Maggie Civantos.

La segunda temporada de Trollhunters, la serie de animación creada por Guillermo del Toro, también verá la luz en el último mes del año. De la mano de Dreamworks, al elenco de voces integrado por Kelsey Grammer, Ron Perlman, Steven Yeun y Anjelica Huston, se suman Mark Hammil, Lena Headey y David Bradley.

En cuanto a las películas, el estreno más esperado probablemente sea Bright, con los protagónicos de Will Smith, Joel Edgerton y Édgar Ramírez. El largometraje, que le ha costado a Netflix alrededor de 100 millones de dólares, cuenta la historia de dos policías, con la particularidad que uno es un ser humano y el otro es un orco. Los protagonistas deberán encontrar una reliquia perdida que podría acabar con el mundo, en el que conviven duendes, hadas y otros seres ficticios.

En diciembre también se podrá ver Guardians of the Galaxy Vol. 2, la secuela de la cinta de 2014 producida por Marvel y dirigida por James Gunn, con actuaciones protagónicas de Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan y Kurt Gussell.

En sintonía con la época del año, estará disponible contenido de temporada, como la serie de películas The Santa Clause de Disney y la colección de especiales New Eve Countdown.

Las series y películas que se estrenan en diciembre:

1 de diciembre

8 Mile

Ace Ventura: Pet Detective

Ace Ventura: When Nature Calls

All Hail King Julien – Temporada 5

A StoryBots Christmas

August Rush

Chef & My Fridge: 2017

Dark – Temporada 1

Diana: In Her Own Words

Dreamcatcher

DreamWorks Home: For the Holidays

Easy – Temporada 2

Exporting Raymond

Forbidden Games: The Justin Fashanu Story

Full Metal Jacket

Hitch

My Happy Family

Nacho Libre

Sahara

The Farthest – Voyager in Space

The Little Rascals

The Wackness

The Young Victoria

Tyson

V for Vendetta

TURN: Washington’s Spies – Temporada 4

Voyeur

While You Were Sleeping

4 de diciembre

When Calls the Heart – Temporada 4

5 de diciembre

Craig Ferguson: Tickle Fight

Marvel’s Guardians of the Galaxy Vol. 2

6 de diciembre

Trolls Holiday Special

8 de diciembre

El Camino Christmas

The Crown – Temporada 2

11 de diciembre

Catwoman

The Magicians – Temporada 2

12 de diciembre

Disney’s The Santa Clause

Disney’s The Santa Clause 2

Disney’s The Santa Clause 3: The Escape Clause

Judd Apatow: The Return

14 de diciembre

41 Dogs in My Home

A&E: When Patients Attack

Ainsley Eats the Streets – Temporada 1

Halt and Catch Fire – Temporada 4

15 de diciembre

A Five Star Life

Christmas Inheritance

Discovering Bigfoot

El Señor de los Cielos – Temporada 5

Erased – Temporada 1

Freeway: Crack In The System

Neverlake

Pottersville

Reggie Yates Outside Man – Volumen 2

The Haunting of Helena

The Mafia Kills Only in Summer

The Ranch – Parte 4

Trollhunters – Temporada 2

Ultimate Beastmaster

Wormwood

18 de diciembre

Hello, My Twenties! – Temporada 2

19 de diciembre

Miss Me This Christmas

Russell Howard: Recalibrate

The Indian Detective – Temporada 1

You Can’t Fight Christmas

20 de diciembre

La Casa de Papel – Temporada 1

21 de diciembre

Peaky Blinders – Temporada 4

22 de diciembre

72 Dangerous Animals: Latin America – Temporada 1

Bright

Dope – Temporada 1

Fuller House – Temporada 3, nuevos episodios

Rosario Tijeras – Temporada 1

The Toys That Made Us – Temporada 1

23 de diciembre

Creep 2

Myths & Monsters – Temporada 1

25 de diciembre

Cable Girls – Temporada 2

Planet Earth II

26 de diciembre

Todd Barry: Spicy Honey

Travelers – Temporada 2

All Hail King Julien: New Year’s Eve Countdown 2018

Beat Bugs: New Year’s Eve Countdown 2018

Larva: New Year’s Eve Countdown 2018

Pororo: New Year’s Eve Countdown 2018

Puffin Rock: New Year’s Eve Countdown 2018

Skylanders Academy: New Year’s Eve Countdown 2018

Trollhunters: New Year’s Eve Countdown 2018

True and The Rainbow Kingdom: New Year’s Eve Countdown 2018

Word Party: New Year’s Eve Countdown 2018

27 de diciembre

Pusher

29 de diciembre

Bill Nye Saves the World – Temporada 2, primera parte

Killer Legends

La Mante – Temporada 1

Shelter

The Climb

31 de diciembre

Dave Chappelle: Equanimity

Fun Mom Dinner

Entre las series que no se podrán ver a partir de diciembre se destacan las 11 temporadas de Siempre hay un sol en Filadelfia y la segunda de Touch. En cuanto a las películas, se levantarán del catálogo el segundo y el tercer envío de Scary Movie, Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra y el popular documental independiente Super size me.

Las series y películas que se levantan en diciembre:

1 de diciembre

All I Want for Christmas

Bedazzled

Black Snake Moan

Compulsion

Cousin Bette

Hoffa

La Viuda Negra – Temporada 1

Picture Perfect

Practical Magic

Rebelde

Scary Movie 2

Scary Movie 3

Super Size Me

Terriers: Season 1

The Crucible

The Gospel Road: A Story of Jesus

The Man from Snowy River

Touch – Temporada 2

Toys

Two Girls and a Guy

Waking Life

Young Frankenstein

Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time

Yu-Gi-Oh! Zexal – Temporadas 1 y 2

5 de diciembre

Holes

9 de diciembre

It’s Always Sunny in Philadelphia – Temporadas 1–11

10 de diciembre

Lucky Number Slevin

Nightcrawler

The Rite

11 de diciembre

Dollhouse – Temporada 2

13 de diciembre

The Queen of Versailles

15 de diciembre

America’s Funniest Home Video Kids: Holidazed

America’s Funniest Home Videos Kids: Animals with Attitude – Temporada 1

America’s Funniest Home Videos Kids: It’s Tough Being a Kid – Temporada 1

America’s Funniest Home Videos Kids: Playtime Ain’t for Wimps – Temporada 1

America’s Funniest Home Videos: New Collection D: Nincompoop Nation

Jeff Dunham: Arguing with Myself

19 de diciembre

Dance Academy – Temporadas 1–3

20 de diciembre

Che – Partes 1 y 2

24 de diciembre

Amores Perros

25 de diciembre

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

