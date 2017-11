Primeras declaraciones de Fulvio Rossi tras ataque sufrido: “No me amedrentan”

La mañana de este miércoles el senador Fulvio Rossi sufrió un ataque con arma blanca en el sector de la Península de Cavancha de Iquique.

El candidato independiente fue internado en el hospital de esa ciudad y pese a que fue dado de alta, horas más tarde se internó por su cuenta en la Clínica Iquique, eso hasta la mañana de este jueves que el senador enfrentó la prensa y emitió sus primeras declaraciones públicas.

Allí, confirmó que había sufrido una herida cortopunzante abdominal y un TEC cerrado. Respecto a los detalles del ataque, Rossi señaló que toda la información estaba en manos del fiscal, Carabineros y de la PDI, y que no quería contribuir a confusiones dentro de la investigación, sin embargo, sí señaló que “el autor del ataque fue un hombre de raza negra y de acento extranjero“.

Asimismo, comentó que para él no es una sorpresa que en la Región de Tarapacá existen bandas criminales en las que participan varios extranjeros, principalmente ciudadanos colombianos con ‘amplio prontuario policial’, no obstante, cuando él ha planteado regulaciones al tema migratorio es tildado de ‘xenófobo’, agregó.

También confirmó haber recibido una carta anónima escrita con recortes de diario, y dos mensajes de texto con amenazas.

Por último, agradeció el apoyo transversal de la clase política y de la ciudadanía, junto con enviar un duro mensaje a sus atacantes. “Si esto es una amenaza del crimen organizado que se está instalando en la Región, y que está atemorizando a la gente de Tarapacá, yo les diría que a mí no me intimidan, no me amedrentan, y que voy a seguir con los planteamientos que he hecho en el Senado, y por cierto, reiterar que si el objetivo de ellos es amedrentarme o generar un efecto inhibitorio en mis propuestas de migración, la verdad es que no consiguieron su objetivo, estoy tranquilo, tengo fortaleza y voy siempre de frente“, sentenció.

Vía Página7