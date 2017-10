Profesor avergonzó a sus alumnos al publicar el historial de navegación de la clase

Un profesor de la Universidad de Michigan, EE.UU, avergonzó públicamente a sus alumnos al publicar una lista completa del historial de navegación en Internet de la clase durante el mes de abril. El académico mostró su descontento en una diapositiva de Powerpoint para probar que sus alumnos no estaban prestando atención durante sus clases de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente.

Una estudiante de último año, Tahany Alsabahi, subió una imagen de la anécdota a su perfil de Twitter. Su publicación ha sido ampliamente compartida.

My GSIs recorded all the things they caught students doing in lecture over the semester 😂😂😂 pic.twitter.com/nvvhYAMaa0

— Tahany (@TahanyAls) April 17, 2017