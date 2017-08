Protagonista de “La Vega” fue comparada con Oriana Marzoli

Un nuevo capítulo de “La Vega”, se emitió la noche de este domingo. El exitoso programa de telerrealidad de TVN, tuvo esta vez como protagonista a Susana, una mujer de 44 años que no trabaja y que es ayudada por su mamá.

Pero no fue su flojera la que llamó la atención de los seguidores del programa, sino que su personalidad, la que a muchos recordó a la chica reality Oriana Marzoli. La mujer mostró una personalidad infantil, al igual que la venezolana fanática del color rosado.

Otras de las similitudes entre Susana y Oriana, fueron sus frases: “A mí no me trates mal”, “Qué te pasa ridículo”, “Coño” y “No me apetece”. Claro que su actitud fue cambiando a medida que avanzó el capítulo, ya que luego la mujer se mostró más trabajadora, ganándose el cariño de sus jefes.

Sin embargo, para el público de “La Vega”, la protagonista seguía siendo una copia de la polola de Luis Mateucci.

Mira aquí la reacción de los tuiteros:

A esta vieja tenian q haberle traido a la Oriana pa q conozca a su idola #LaVegaTVN — daniel (@danny_loko) 14 de agosto de 2017

#lavegatvn “Que vergüenza de mujer ya está vieja para tanto carrete te crees Oriana pero ya le doblas la edad po tia #ubiqueseeeee — • • Sandra • • (@sanndra_26) 14 de agosto de 2017

#LaVegaTVN Coño esto no es para mi… Qué la caga “la Oriana Acuenta” pic.twitter.com/TkR0W30h0d — Ray Herrera (@mraherr) 14 de agosto de 2017

TVN se adelantó al año 2027 Último Reality de Oriana Marzoli #LaVegaTVN pic.twitter.com/wN8kPQgzVr — Claudio Rojas V. (@djbolaocho) 14 de agosto de 2017

Oriana al enterarse que tiene una doble en el canal de la competencia 😂😂😂 #LaVegaTVN pic.twitter.com/BrOWNpFN0q — ValeriaBelen🌟 (@VaaAllStar19) 14 de agosto de 2017

