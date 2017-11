Protagonista de Stranger Things recibe insinuación sexual de la modelo de 27, Ali Michael, y las redes la condenaron

La estrella de Stranger Things, Finn Wolfhard, admitió que consideró “grosero” y “extraño” cuando una modelo de 27 años le dijo al niña de 14 años que se le fuera encima cuando cumpliera los 18 años.

El actor canadiense habló con reporteros en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, luego que la modelo tejana Ali Michael encendiera indignación con su controversial publicación sobre él, la cual compartió en su Story de Instagram.

Ali, de Coleyville, fue criticada la semana pasada cuando compartió una foto de Finn en la plataforma de redes sociales el año pasado, escribiendo: “No es raro, pero sí en 4 años” antes de etiquetar el contenido de Instagram del adolescente.

Cientos de personas tomaron las redes sociales para criticar el mensaje, describieron el comentario de Ali como “repugnante” y acusaron a la modelo de “sexualizar a los niños”. El propio Finn le dijo a TMZ , después que le preguntaron sobre la publicación de Ali: ‘Eso fue una locura. Eso fue asqueroso “.

La modelo terminó por disculparse por su comentario acerca del joven actor. “Está bien que ella se disculpe”, agregó. ‘Fue raro. No lo sé. Está bien.’

El mensaje original de Ali fue extensamente criticado como ‘repugnante’; una persona tuiteó: ‘Ali Michael literalmente es una broma sobre los niños que recién dejan la pubertad y sexualizarlos como una forma de invocar una retórica graciosa es asqueroso.

Otro agregó: “Pensé que las bromas eran divertidas, no atemorizantes. Una inmadura de 27 años de edad ‘.

Los fanáticos de Ali han saltado en su defensa, describiendo sus comentarios sobre el actor como un “chiste”. Sin embargo, muchos no estaban convencidos. Varios usuarios de Twitter han señalado que si un hombre hubiera hecho comentarios similares, es posible que lo hayan tratado de manera diferente.

Uno tuiteó: ‘¿Y si los papeles se invirtieran y un hombre de 27 dijera lo mismo de una de 14 , las personas lo arrastrarían, pero como es una mujer, está bien? wtf ‘

De acuerdo, otro escribió: “Si un hombre le enviara un mensaje a una chica de 14 años con el mismo mensaje, ¿lo verías como una broma?’.

Ali respondió a las críticas, una vez más tomó Instagram para disculparse por su comentario anterior, describiéndolo como “completamente una broma”. Ella escribió: “Hola, ayer publiqué una foto de Mike de Stranger Things y escribí Llámame dentro de 4 años. Fue completamente y absolutamente una broma, pero entiendo que la gente se haya sentido ofendida. Fue un error bromear así y me disculpo. No quiero que Mike me llame. Espero que esto aclare las cosas”.

