Protagonista de”Amanda” presentó a su hijo en redes y realizó conmovedora declaración sobre ser madre adolescente

Daniela Ramírez se transformó en un personaje inolvidable de las teleseries chilenas tras protagonizar “Amanda”, cuyo trágico final alcanzó gran sintonía y sin duda pasará a la historia por la conmovedora muerte de su personaje, recordando otros íconos del género nacional como Ángel Malo, en donde también moría la protagonista, Carolina Arregui.

Tras la teleserie, Daniela ha aumentado su popularidad en las redes sociales, por lo que ha decidido compartir parte de su vida personal con sus fieles seguidores

En este contexto, la estrella de 30 años publicó un par de fotografías en su cuenta de Instagram, en las que presentó a su hijo de 14 años y le dedicó unas conmovedoras palabras:

En una entrevista concedida hace unos meses a la revista Caras, Daniela habló de cómo fue convertirse en madre a los 16 años.

“Quedé embarazada de un pololo, compañero de colegio… No era la idea en ningún aspecto. Pero a pesar de todo mi familia me apoyó e hizo que todo sucediera de la forma más amable” , confidenció.

Daniela indicó que “como cualquier mujer en una circunstancia como ésa”, pensó en abortar.

“Claro que lo pensé, aunque claramente la mejor decisión fue seguir adelante. En eso me ayudó la familia, el saber que no estaba sola… ¿Cuántas niñas hay que tienen miedo, ven el futuro y dicen “qué voy a hacer”? Es súper difícil la vida, sobre todo si no cuentas con apoyo”, explicó.