Proxima película de Woody Allen incluirá una polémica escena de sexo entre un adulto y una menor

A pesar que la próxima película de Woody Allen no ha sido estrenada, se sabe que será protagonizada por Kate Winslet y Justin Timberlake y que estará lista dentro de un mes aproximadamente.

El afamado director se encuentra trabajando en su siguiente película que provocará una gran polémica ya que trata de la relación de un adulto con una menor de edad. Según el sitio Page six, llevará por título A Rainy Day in New York (Un día lluvioso en Nueva York) y contará con la participación de Elle Fanning, Jude Law, Selena Gomez y Rebecca Hall, entre otros actores.

El personaje principal interpretado por Law tiene como personaje un cuarentón casado que “hace el ridículo con cada actriz y modelo” con la que se junta. También ha trascendido que en la película, Law, de 44 años, tendría una relación sexual con una “concubina” de 15 años interpretada por Fanning actualmente de 19 años.

Según el medio estadounidense, “en la escena, la llamada concubina reconoce su relación con el personaje que interpreta Law, mucho más mayor, pero luego protesta porque tiene 21 años”.

Esta no es la primera vez que Woody toca este delicado tema en sus películas: las relaciones sexuales entre adultos y jóvenes. En Manhattan, el mismo director mantiene una relación con Mariel Hemingway, que por aquel entonces tenía 17 años.

La diferencia de edad también es algo constante en las realizaciones del cineasta. Se llevaba por 30 años con Helena Bonham Carter y 31 con Mira Sorvino en Poderosa Afroditam, y 37 años con Juliette Lewis en Maridos y mujeres.