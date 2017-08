Publican fotografía del principal sospechoso fugitivo del ataque terrorista en Barcelona

La Policía reveló en las últimas horas la fotografía del sospechoso del ataque terrorista en Barcelona, asumido por el Estado Islámico, que fue perpetrado el 17 de agosto dejando el saldo de 14 muertos y más de 100 heridos en España.

Según los primeros informes se trata de Younes Abouyaaqoub, un joven de 22 años quien es sospechoso de pertenecer a la célula terrorista. Las autoridades ya se encuentran en su búsqueda para proceder a su posterior detención.

Con la tarjeta de crédito de Younes Abouyaaqoub se alquilaron las tres furgonetas, informa El Español.

El joven fue captado por las cámaras de seguridad de un banco un día antes de la matanza con una prenda azul y blanca tal y como informaron los testigos que presenciaron el atropello en las Ramblas.

Pese a todo, los Mossos no quieren todavía comunicar públicamente que esta persona fue el conductor del vehículo, según informa la prensa local.

#BREAKING: Reports that the main suspect in the #Barcelona attacks who's currently on the run has been spotted. ( Photo – DailyStar ) pic.twitter.com/9vrQD5Xlsh

— Breaking News (@BreakingNGlobal) August 20, 2017