Publicó una tierna foto con su esposo. La gente se emocionó al ver lo que colgaba de su cuerpo

La vida de Jordan Kirkham ha sido como una montaña rusa. Ha tenido altos y bajos e incluso llegó a enfrentarse a un círculo sin salida. Comía sin parar y, si estaba triste, volvía a comer. Lo peor de todo es que cada vez que se miraba a sí misma o al espejo, las lágrimas y las ganas de comer brotaban y la hacían ganar más kilos que hacerla ser consciente de su salud.



De hecho, un día su esposo logró cargarla y, ante la felicidad, ella quiso tomar una foto del momento en una adorable selfie.

Y ni siquiera le importa la piel que cuelga, de hecho para ella es mejor eso que tener todos esos kilos que le impedían vivir como se lo merecía.

“Estoy tan orgullosa de mí misma y de lo lejos que he llegado con dedicación. Amo mi cuerpo. Me amo. Ahora ya no me escondo de los espejos ni trato de pasar rápido para no verme”.

-Jordan Kirkham en Instagram