Putin revela como actuaria si tuviera que ducharse con un homosexual

El presidente ruso hizo el comentario como respuesta a una pregunta del cineasta estadounidense Oliver Stone durante una entrevista.

En una reciente entrevista concedida al director de cine estadounidense Oliver Stone, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo cómo actuaría si se viera obligado a tomar una ducha compartida con un homosexual en un submarino.

Durante la conversación con el mandatario, algunos extractos de la cual publica el canal Bloomberg, Stone le preguntó a Putin sobre la ley que prohíbe la propaganda de la homosexualidad en Rusia. En concreto, el director quería saber si el mandatario consideraba la medida como discriminatoria. “No hay restricciones en absoluto”, contestó el presidente.

Vladimir Putin tells Oliver Stone he is a "cunning person" in “The Putin Interviews.” Watch the trailer: https://t.co/wspKSChA3m pic.twitter.com/iHCcHHRaaz

