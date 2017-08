¿Qué plan de gobierno puede proponer una ex actriz porno? Este es el caso de ‘La Cicciolina’

A fines de de la década de 1970, esta húngara-italiana se lanzó a la política dejando a todos asombrados por sus sesudos y aterrizados lineamientos políticos y sociales. Ahora, tiene su propio partido.

El caso de Ilona Staller, más conocida como ‘La Cicciolina’, es de aquellas historias que rompen con el molde de lo habitual y alborotan lo que para la mayoría de personas es ‘normal’. Ella es una ex actriz porno y ahora, en su mente, solo existe espacio para ser la gestora de grandes cambios políticos y sociales en su país: Italia.

Recordar a ‘La Cicciolina’ es traer memorias sacadas de la década de 1970, cuando empezó a abrirse camino en el mundo de la pornografía. Por ejemplo, en 1973, conducía una emisión radial titulada “¿Quiere usted acostarse conmigo?” y causó sensación en 1978 luego de mostrar sus senos al aire en la televisión italiana.

Pero tuvo que llegar el año 1979 para que los reflectores ya no la apuntaran para solo recrear una escena erótica. Ahora la alumbraban declarando detrás de un podio discursos políticos. Se despojaba del traje de política y volvía a los sets porno.

Staller se enroló a las filas del primer partido ecológico de Italia: el Partido del Sol, el cual “condenaba el uso de la energía nuclear y defendía las batallas contra las hambrunas en el mundo”, apunta la agencia AFP. Su carrera prosiguió cuando fue parlamentaria del Partido Radical Italiano entre 1987 y 1992.

El regreso de ‘La Cicciolina’

Un antes y un después para la vida de ‘La Cicciolina’ se dio en el año 1988, cuando decidió ‘colgar las tangas y las lentejuelas’ para meterse de lleno a la política. Ella “abandonó la industria del porno en el 88, dejando un rastro de películas muy polémicas”, refiere El País

“Yo sentía que tenía una vocación, la misión de mostrar al mundo la libertad sexual, todas las posibilidades que ofrecía el sexo. Además, yo siempre he sido feminista. He tenido muy claro que mi cuerpo es mío y me lo gestiono yo”, declaró la húngara-italiana para este diario español.

Fue así que, a pesar que ‘La Cicciolina’ siempre estuvo en partidos políticos que se alineaban con su ideología política, ella nunca se quedó conforme. Por tal motivo, en el año 2013 se aventuró a crear su propio partido político: el DNA (Democracia, Naturaleza y Amor, por sus siglas en italiano).

Pero para llegar a este punto en su vida tuvo que suceder algo clave. Una de sus grandes ambiciones fue ser alcaldesa de Monza (norte de Italia) en el año 2011 pero con el partido Optimista-futurista. Como no lo consiguió, este fracaso la impulsó a fundar su propia agrupación política a los 62 años.

Los lineamientos de Democracia, Naturaleza y Amor

¿Sobre qué bases descansa el DNA? De acuerdo con lo dicho a El País en una entrevista en enero de este año, la ideología se apoya en estos ideales:

“Queremos legalizar, regular y cooperativizar la prostitución; así como legalizar el matrimonio y la adopción homosexual y garantizar un salario mínimo para los jóvenes y pensiones para las personas mayores”.

Pero eso no es todo. Su amor por los animales y la naturaleza, también lo ha impregnado en el DNA: “También damos mucha importancia a la ecología y los derechos animales. Yo amo a los animales, no soporto que los maltraten, que experimenten con ellos”.

La educación sexual en los colegios también es una preocupación para ‘La Cicciolina’. Por ello, esta ex actriz porno sostiene que “debería ofrecerse una educación sexual en los colegios de Italia, porque ahora mismo es algo que se oculta y que lleva a la ignorancia total”.

De acuerdo con la política, su madre le “trajo de pequeña un libro en el que se veían las enfermedades venéreas. Creo que ella sabía que yo iba a tener sexo pronto. Salían fotos terribles. Quedé tan aterrorizada que siempre he sido muy consciente de esos peligros”.

En la actualidad, en pleno 2017, está enfocada en escribir un libro autobiográfico que lo quiere titular ‘Per amore e per forza’, en el cual contará todas sus vivencias y cómo incursionó en el ámbito de la política.