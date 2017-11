¿Qué se hizo en la nariz? Una de las Kardashian se mostró irreconocible (+Fotos)

¡Las cirugías siguen dando de qué hablar dentro de los famosos! mira por qué.

Khloe Kardashian dejó a sus fans atónitos con la publicación de una nueva foto en la que se la ve completamente distinta. La estrella de Keeping Up with the Kardashians, que se rumora está embarazada aunque ella aún no lo confirmó, compartió en Instagram una extraña foto en la que aparece posando, maquillada al extremo y con un cachorro en las manos.

Lo más llamativo de la imagen es su nariz, que está irreconocible. Khloe se caracteriza por tener una nariz pequeña pero más bien ancha y en la imagen aparece con una estilizada y puntiaguda.

Muchos de sus seguidores especularon con una posible cirugía plástica, algo imposible si realmente está embarazada. Pero el comentario de una usuaria parece haber dado en el clavo. Además del evidente paso del Photoshop, Khloe Kardashian habría usado contouring, la técnica de maquillaje que hizo famosa su hermana Kim y que consiste en esculpir tu cara con la ayuda de luces y sombras.

La revista Us Weekly confirmó hace poco que Khloe espera un bebé con el basquetbolista Tristan Thompson, jugador de Cleveland Cavaliers, de 26 años, con el que sale desde hace unos meses. “Tiene más hambre que nunca”, dijo un amigo citado por la publicación que además contó que la estrella de la tele americana “opta por raciones pequeñas durante todo el día”. “Ella está haciendo más ejercicios cardiovasculares y menos intensivos”, agregó. Pero Khloe todavía no lo confirmó.

Vía Difundir