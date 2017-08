¿Qué se siente tener sexo con Sasha Grey?

Sasha Grey fue una de las actrices porno más famosas y permanecerá en el imaginario colectivo por bastante tiempo pese a su ausencia actual en la industria del cine para adultos.

Su más reciente aparición pública fue en la premiere de la mega-popular serie Game Of Thrones, realizada en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. En la instancia Grey destacó por lucir un sencillo vestido negro con brillos, alejada de todas las características que la hicieron destacar en el mundo como pornostar.

Es necesario destacar que Grey, pese su pasado como profesional del cine XXX, siempre destacó por desarrollarse en distintas área, incluso se dio a la tarea de escribir una novela titulada La Sociedad Juliette que llegó a Chile bajo el sello de editorial Grijalbo.

Sin embargo, la actriz jamás podrá dejar atrás su pasado como referente de la industria pornográfica y sueño de muchos, quienes hasta el día de hoy se preguntan qué se siente estar con ella en la intimidad. Por lo anterior, recordamos el testimonio entregado a la revista Soho por Mr Marcus , seudónimo utilizado por uno de los actores que participó en un rodaje con Grey, quien detalló su experiencia con la ex pornostar

Conocí a Sasha hace mucho tiempo, ya no puedo recordar cuándo exactamente pero sí recuerdo que fue en una convención de pornografía. Me habían hablado mucho sobre ella, decían que era única y lo pude comprobar. A mí me encantan las mujeres de pelo oscuro y ella, por supuesto, es hermosa, tiene una cara muy bonita. La cosa con Sasha es que es muy inteligente. Me di cuenta cuando hablé con ella. Tuvimos una buena conversación. Hablamos sobre música, sobre arte, directores de cine, etcétera. Además, la había oído en entrevistas y la gente que la conoce me había hablado muy bien de ella. Tiempo después de ese primer encuentro hicimos la película pues yo estaba ocupado, y ella ya tenía todo el año siguiente comprometido. Además, en este negocio no es como ir a comprar algo y lo obtienes enseguida. Toma más tiempo de lo que la gente se imagina, hay mucho que hacer. Lo primero fue una sesión de fotos para promover la película. Cuando grabamos me sentí encantado de trabajar con ella.

Lo diferente con Sasha es que apenas uno la conoce no la ve como una estrella porno: su propio físico es diferente. Es alta, delgada, sin tetas grandes u operadas. Además, ella hace cosas propias de las estrellas porno, pero es mucho más seria. Todo lo que pasa a su alrededor significa algo para ella. Por ejemplo, sus amigos no son del mundo de la pornografía, no sale de fiesta con ellos. Ella termina su trabajo y se va del set. No creo que Sasha esté por mucho más tiempo en esta industria, así que haber trabajado con ella es algo fuera de lo común. Su físico es como el de una vecina, la novia que hace todo lo inimaginable para complacer a su novio, y en ese sentido es mucho más dulce sin dejar de ser sexual.

Con ella no me sentí trabajando. Ella no dice que no a nada, es muy atenta. Ella te da lo que necesitas sexualmente, es sumisa, y no hay nada mejor que eso. Yo siempre estuve en control de la situación, ella se quería dejar dominar. Esta película es una de las mejores que he hecho hasta ahora, se llama Hollywood Housewives. Creo que Sasha estará detrás de la cámara pronto. Sin duda, yo ya tenía una excelente carrera antes de eso, pero debo aceptar que después de trabajar con ella muchas más chicas empezaron a llamarme.