¿Quieres perder peso? Los nutricionistas revelan las 4 alimentos que no deberías comer

Si estás pensando en perder peso de seguro has pensado en hacer “dieta”. Pongo este término entre comillas porque en general la palabra dieta debería usarse para describir un tipo de alimentación y no un período de ingesta restringida de alimentos. De cualquier manera, disminuir de forma severa la cantidad de calorías que comes y prohibirte un montón de alimentos no es algo que funcione a largo plazo. En vez de eso, es mejor añadir muchos alimentos saludables y dejar de lado los alimentos más procesados y azucarados

Las siguientes opiniones pertenecen a Vandana Sheth y Ángela Ginn-Meadow, voceras de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y doctoras, quienes conversaron con el portal Runner’s World. **Siempre consulta a nutricionista y doctor antes de comenzar un nuevo plan de alimentación o cambiar tu plan de entrenamiento. 1. Cereal Según Sheth, la mayoría de los cereales que venden en las tiendas contienen muchos gramos de azúcar, algo que también se replica en los paquetes de avena instantánea saborizada. Estos alimentos contienen poca fibra y debido a su harina refinada nunca lograrán hacerte sentir satisfecho. Previere la avena tradicional y los cereales integrales. 2. Gaseosas azucaradas Esto, claramente, no es un secreto para nadie. Según Ginn Meadow dejar de beber gaseosas azucaradas es la forma más sencilla de disminuir tu ingesta de azúcar y evitar gastar tus calorías en alimentos vacíos que no te entregan nada bueno. 3. Ingredientes que no logras pronunciar Ginn-Meadow indica que si al mirar la lista de ingredientes del producto que quieres comprar notas que hay varios elementos que ni siquiera puedes pronunciar, entonces es mejor no llevarlo. En general eso significa que dicho alimento es altamente procesa y que tiene tanto preservativos como colorantes añadidos. 4. Carnes altamente procesadas Cuidado con tu amado tocino, porque según un estudio de la Universidad de Harvard del año 2010 las carnes procesadas, incluyendo el jamón, el tocino y las salchichas, pueden aumentar en un 43% tu riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y en 19% la probabilidad de padecer de diabetes. ¿Comes estos alimentos diariamente? ¡Prefiere consumirlos con moderación! Si además realizas deporte y bebes suficiente agua pronto verás los resultados en la balanza. Upsocl