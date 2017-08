Quiso tener seis citas en un día, no se imaginó la sorpresa que se llevaría [VIDEOS]

Lo que tenía que ser una gran noche para este joven, resultó siendo todo lo contrario. Según cuenta una de las protagonistas, el individuo. ¿El problema? Todas fueron citadas en el mismo lugar, pero en horarios diferentes. En Twitter la joven contó lo sucedido y publicó una imagen que ha dado que hablar.

Lisette Pylant, de Washington DC, EE.UU., publicó en Twitter esta increíble historia. Según indica, quedó de reunirse con un hombre en un bar gracias a una cita que arreglaron sus amigas. Llegó y no pasaron más de 10 minutos cuando apareció otra chica para reunirse con el mismo tipo. Tras coincidir y conocer que verían a la misma persona, su venganza comenzaría.

La sorpresa no quedaría ahí, cuando Pylant conversaba con la otra joven, se dio cuenta que otras 4 mujeres habían llegado al lugar buscando a la misma persona. Uno de los camareros les avisó lo que estaba ocurriendo.

Tras reunirse, todas decidieron jugarle una broma al “afortunado joven” y pidieron varios platos a su cuenta. Cuando el chico llegó, se sorprendió al tener que pagar por tanta comida. La cita arruinada fue descrita por Lisette a través de su cuenta de Twitter.

Luego que la historia se volviera viral en las redes sociales, las jóvenes decidieron que era mejor dejar todo como una anécdota. Tanto fue su camaradería, que el grupo de seis quedaron varias veces para salir y se hicieron amigas. De hecho, han vuelto a la escena del “crimen” para retratarse todas juntas.

Back at the scene of the crime! Ready for the Inside Edition interview! @LisettePylant @kristenincc pic.twitter.com/zIdCAIXelf

OMFG this idiot is on date 6 (now w/ an out of towner) (see: https://t.co/ufs6OkkXAR) – we came to save her, and her mom & aunt are here! 🤣💀 pic.twitter.com/VhASt2NUeA

