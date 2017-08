Raimundo Alcalde reveló la insólita razón por la que no será parte de la nueva teleserie de TVN

Raimundo Alcalde se hizo conocido luego de aparecer en la teleserie de TVN, “El Camionero”. El joven encarnó el papel de ‘Pablo’, el hermano de Emma (María Elena Swett) y el enamorado de Marcela (Denise Rosenthal).

Tras el término de la producción, Alcalde finalizó su contrato con el canal estatal, no obstante, estaba a la espera de que lo llamen para un nuevo proyecto.

Es por eso que muchos pensaron que sería parte de la nueva teleserie “Wena profe”, ya que cuenta con un elenco juvenil y además está conformada por el elenco que participó en “El Camionero”, sin embargo, eso no pasó.

En conversación con Pagina 7, el joven actor confesó que probó en 2 casting para ver si encajaba en algún papel, pero no lo logró, ya que su físico le jugó en contra: “No fui apto para el papel al que fui a postular por varias razones, pero la principal fue que tras terminar El Camionero estuve todo el año haciendo crecer mi masa muscular, y al lado de los ‘cabros’ que iban a ser mis compañeros de curso, me veía un monstruo”, señaló.

Además, la vestimenta y su peinado le jugaron en contra: “Tenía que ir de estudiante, y más encima, estaba con la ‘chasca’ súper grande y tampoco me veía tan joven. También estaba grande (de cuerpo) y fui con una camisa que me quedaba chica, estaba que se rompía. Me veía enorme, parecía que iba a matar a mis compañeros”, contó entre risas.

Al ser consultado por haber probado con un papel de profesor y no de alumno, el actor confesó que ese papel ya lo tenía Matías Assler: “Él ya está contratado por el canal y tenía que estar en algún lado, o sino le estarían pagando el sueldo por las puras”, señaló.

Finalmente, contó que está tranquilo y en conversaciones con otros canales para ver si sale algún proyecto y en caso de que eso no ocurra afirmó que “me voy a crear mi propio contenido”.

Actualmente, Alcalde tiene un canal en YouTube donde comparte distintos datos sobre el fitness.