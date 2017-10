¿Recuerdas a la niña que interpretó a Selena Quintanilla de pequeña? Así luce 20 años después + FOTOS

Selena Quintanilla es una de las artistas más representativas de la música latinoamericana. Si bien nació en Estados Unidos, tenía ascendencia mexicana y se caracterizó por interpretar tex-mex, ranchera, balada, pop latino y cumbia mexicana. Las ventas de sus discos a nivel mundial superaron los 60 millones convirtiéndose así en una de las artistas que más discos ha vendido solo después de Gloria Estefan, Jennifer López y Shakira. La estadounidense fue nombrada la “artista más influyente y de mayores ventas de la década de 1990”. Lamentablemente, en 1995 fue asesinada y mucha gente lamentó su pérdida.

La historia de Selena llegó al cine y fue interpretada por Jennifer. Pero en la niñez, la cantante estadounidense fue interpretada por la actriz Rebecca Lee Meza. La cinta se estrenó en 1997 y fue todo un éxito de taquilla. Rebecca contó en una entrevista que tras este papel, sufrió de bullying.

“Cuando regresé a la escuela, mis compañeros me tenían mucha envidia. Recibimos bastantes amenazas de muerte. Cuando llegué al grado 10, me golpearon tan feo, me quebraron la nariz y parte del ojo”, dijo.

Además, Rebecca descubrió que fue adoptada, una verdad que habían preferido ocultar de ella por el amor que le tenían. Ello fue un golpe muy duro para ella.

Becky Burden, su nombre actual, está casada y tiene cuatro hijos. Es trabajadora social y es cristiana. Mira cómo luce 20 años después de la película: