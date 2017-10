¿Recuerdas a “Perham” de Romané? Así es el presente de Felipe Ríos, el actor que inmortalizó al inolvidable gitano

¿En qué piensas si te decimos el nombre “Perham”? Probablemente, si eras un fiel seguidor de las teleseries de antaño de TVN, dirás inmediatamente Romané. Este personaje es uno de los que más se recuerda de esta producción estrenada el año 2000, y que trataba sobre un grupo de gitanos que llegaba a Mejillones, con el cual se reencuentra Jovanka Antich (Claudia Di Girólamo), la que regresa a Chile tras 25 años.

El papel fue interpretado por el actor Felipe Ríos, cuya última participación en una teleserie fue en Las Vegas, en 2013. ¿Pero por qué no lo hemos vuelto a ver en pantalla? Según contó el mismo actor en una visita que hizo a Yo invito de La Red, no lo han llamado.

“Pucha, pregúntenle a los productores y directores de televisión. Me encantaría volver a la televisión“, expresó, agregando que no reniega de sus participaciones. “Yo haría teleseries feliz, con quien sea, y quien me llame, si hay un buen proyecto, un lindo personaje, un buen equipo ¡venga!”, aseguró Ríos. Pero el actor no ha estado sin trabajo durante este tiempo, pues siguió haciendo teatro y cine.

Esto, según señaló, podría complicar un poco su participación en una teleserie, pero indicó que está “súper abierto, así que todos los directores de televisión ¡atinen!”, dijo entre risas. Actualmente, Ríos se encuentra trabajando en la obra Fiebre de sábado por la noche, la que se estrena el 25 de octubre en el Teatro municipal de Las Condes. Es dirigida por Moira Miller y producida por Ángel Torrez.

“Hay un elenco maravilloso, puros actores nacionales increíbles. Ángel compró los derechos tras ver el trabajo en Italia y lo estamos montando”, expresó, agregando que son cerca de 50 personas en escena, entre bailarines, actores y una banda de músicos. Revisa a continuación a los artistas con los que compartirá escenario el destacado actor y director Felipe Ríos.

vía pagina7