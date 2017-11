¿Recuerdas a ‘Vickie’ de American Pie? Luce distinta y sus fans temen que sufra de anorexia (FOTOS)

‘American Pie’ es uno de los grandes clásicos de Hollywood que ha logrado convertirse en todo un referente de la cultura popular, y hasta el momento arranca carcajadas en millones de fans en el mundo, además sirvió para catapultar a muchos actores al estrellato, como fue el caso de Tara Reid, actriz que dio vida a la virginal ‘Vickie’ en la saga, quien robaba suspiros de millones de fans, pero hoy luce muy distinta.

La joven fue todo un icono de sensualidad y belleza de los 90 y 2000, sus bellos ojos azules y su figura de infarto lograron conquistar a millones, además las películas donde participaba eran un éxito en taquilla; sin embargo, poco a poco se alejó del ojo público y fue perdiendo protagonismo en el competitivo mundo del cine.

Pese a todo, ella aún tenía apariciones en algunas películas y series de televisión, y con el pasar de los años fue cambiando drásticamente, en especial su físico, algo que resaltó en las fotos que compartía en Instagram donde lucía demasiado delgada, a tal punto de ser acusada por sus se seguidores de sufrir anorexia.

ROMPIÓ SU SILENCIO

La actriz decidió no callar más y dio una entrevista para el Daily Mail TV, donde se sinceró respecto a los 42 kilos que pesa, algo que está lejos del peso promedio que debería tener por su estatura. Ella dejó en claro que sí se alimenta muy bien y le duele mucho que las personas la critiquen por lucir tan delgada.

“No soy anoréxica. Nunca he sido anoréxica y no tengo un trastorno alimenticio… simplemente estoy delgada. Las personas tienen sobrepeso y no las atacamos cada vez que salen”, dijo la actriz en una entrevista. “Peso 95 libras”, confesó la actriz intentando terminar así con las críticas.

ASÍ LUCE AHORA

SE VE DEMASIADO DELGADA

Vía Aweita