¿Recuerdas al niño de la película “El Resplandor”? Mira cómo luce en la actualidad

37 años después del estreno de la película de Kubrick, el niño que hacía de hijo de Jack Nicholson reaparece y explica su vida.

Hace 37 años, concretamente el 19 de diciembre de 1980, llegó a las salas de cine una película llamada El Resplandor (originalmente The Shining) que se convirtió en una película de culto de Stanley Kubrick.

Su reparto estaba liderado por Jack Nicholson en el papel de Jack Torrance, un escritor alcohólico que acepta un puesto como vigilante en un hotel de montaña al que se traslada con su familia, y en el que se convierte en un maníaco asesino.

El niño actor para el papel del hijo de “Jack Torrace” fue descubierto por un cercano al director, y apenas tenía 6 años en ese entonces. De todos modos, impresionó a todos con su gran interpretación, en una cinta que haría temblar a muchos.

Sus dos objetivos son precisamente su mujer y su hijo, encarnado por Danny Lloyd como Danny Torrance. Un actor que, obviamente, dejó muy atrás su niñez y ha reaparecido tantos años después.



Danny Lloyd, el hijo de Jack Nicholson



Danny Lloyd ha concedido una entrevista al diario The Guardian, en la que se aprecia su obvio cambio físico (adiós a ese frondoso pelo rubio que lucía su personaje) y cómo ha madurado en todos estos años.



En su charla con el citado medio, el joven actor de El Resplandor explica que dejó el mundo de la interpretación en 1982, tras otros pocos papeles sin demasiada importancia. En la actualidad, a sus 45 años, tiene cuatro hijos y ejerce de profesor de biología en una universidad de Kentucky (Estados Unidos).

Dan Lloyd, who played Danny Torrance in The Shining, is now on Twitter. Join me in welcoming him! @Danny_Lloyd4 pic.twitter.com/ceOXyiJakn

— Lee Unkrich (@leeunkrich) April 16, 2016