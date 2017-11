¿Recuerdas al niño de “Stuart Little”? Hoy tiene 26 y así fue su dura vida

Mientras enternecen a todos desde la pantalla grande, la verdadera vida de los niños actores parece estar siempre a punto de salirse de control. Las presiones de la industria, la fama temprana, las adicciones, el duro paso por la adolescencia… siempre algo de esto se mete en el camino y llegar a la adultez indemne se hace difícil sobretodo en un medio tan lleno de tentaciones.

El nombre de Jonathan Lipnicki puede no sonar conocido, pero su rostro sí que lo es. Niño actor durante los años ’90, trabajó en numerosas series y películas, pero fueron dos los films los que le dieron fama mundial: “Jerry Maguire” (1996) y “Stuart Little” (1999).



Tenía apenas 6 años cuando compartió pantalla con grandes actores como Tom Cruise y Renée Zellweger. Hasta 2003, el joven mantuvo cierta notoriedad tanto en cine como en televisión.

Pero, ¿qué sucede cuando se apagan las luces y se regresa a la escuela? Para Lipnicki, comenzó la pesadilla. La popularidad en la gran pantalla generó todo tipo de reacciones negativas por parte de sus compañeros de clase, según confesó en una reciente entrevista a TooFab.

El sitio web decidió contactarse con el actor luego de que él hablara al respecto en su cuenta de Instagram: “Me decían que era un artista sin futuro y que nunca más conseguiría trabajo”.

“Me hacían sentir como una basura cada día que iba a la escuela, al punto que sufría un ataque de pánico cada noche antes de ir, porque no sabía cómo sobreviviría al próximo día. En la secundaria, un niño me llamó ‘artista acabado’ frente a toda la clase. Fue humillante”, relató el joven en la red social.

El acoso escolar tuvo repercusiones en su salud. “He estado en tratamiento por un largo tiempo porque tuve serios problemas de ansiedad y depresión”, confesó Jonathan y agregó que esto llegó a un punto tal que empezó a sufrir de eczema como consecuencia de frotar sus manos por el nerviosismo constante.

Sin embargo, el joven que hoy tiene 26 años no reniega de sus trabajos como niño actor ni de la fama que le dieron las películas, sino que apunta a los que lo maltrataron durante la escuela: “Todo lo que siempre había querido era hacer películas. Que se burlen de ti por hacer lo que amas y que te digan que no vas a triunfar, es duro. Incluso hubo maestros que me tildaron de vago y más tarde descubrieron que tenía un problema de aprendizaje llamado disgrafia”.

Pese a todo el sufrimiento, Jonathan Lipnicki no ha renunciado a sus sueños y anima a quienes sufren acoso escolar a que no abandonen los suyos.

Por su parte, quizás no esté en el próximo tanque de Hollywood, pero está satisfecho con su presente: “He filmado más películas siendo adulto que cuando era chico. Esto realmente me emociona. No esperaba sentir esto, pero así es. De seguro no son películas de grandes estudios o con amplio lanzamiento en el mercado, ¡pero están en los cines! Estoy persiguiendo mis sueños y no podría sentirme más feliz”.

