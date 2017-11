¿Recuerdas lo característicos gritos de los personajes de Street Fighter? Te revelamos lo que significan

No era raro escuchar en las máquinas de la esquina a los niños gritando cada golpe que lanzaban los personajes de Street Fighter, o cuando jugaban en la escuela a las peleas, emulando a los peleadores del juego.

Seguramente, tú fuiste uno de ellos, pero… ¿sabes realmente qué decían? Cerca de 30 años después, te vamos a revelar ese misterio. Y no, no decían ni ‘Abuguet’ ni Atactactuguet… ni “las pataditas”.

1. Hadouken

Seguramente es el golpe más conocido del juego, y no, no se dice “Abuguet” o “Aduken”; sino Hadouken. Y significa “Golpe en oleada”, no “Golpe de fuego”, como creías.

2. Shoryuken

No es “Chorriuquen”, tampoco “Chorriuket”. Significa “Golpe de dragón ascendente”.

3. Tatsumaki Senpukyaku

No amiguito, no es una “Tatapuruket”; tampoco una “Atactactuguet”. Su significado es “Patada de tornado giratorio”, aunque en este caso sí te damos cierta razón, pues la pronunciación es bastante difícil.

4. Somersault Kick o Flash Kick

En español, le pusieron “Media luna” a esta patada, pero su nombre original es en inglés: “Somersault Kick” o “Flash Kick”…

5. Sonic Boom

No se trata de un “Zarekbu” o “Alecbum”, se trata de un “Estallido sónico”, una especie de golpe boomerang…

6. Kikoken

Seguro tú decías “Boken” o “Choken”, pero no, es un Kikoken, que tiene que ver con el Qigong, arte marcial que habla sobre cultivar la energía vital.

7. Hyakuretsukyaku

Por lo regular, aquí no era un error de pronunciación, que incluso hoy parece demasiado difícil, tal vez por ello, este movimiento, en español fue bautizado como “las pataditas”…

8. Spinning bird kick

No se dice “Kimitoma toki”, ni “I-pai-ki”; tampoco “Ipiri paikit”. Es la “Patada de ave giratoria”…

9. Cannon Spike

“Tenit jua” o “Lenit lait”, ¿te suena? Pues ambos son incorrectos. Su significado es “Cañón de púa”…

10. Spin Drive Smasher

El “Taladro golpeador” encontró un camino musical, ya que no era difícil escuchar que se le llama “Pink Floyd Smasher”…

LGV