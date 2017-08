Revelan la verdadera razón que hizo que el hijo de Dj Méndez abandonara Chile

Hace nueve meses el hijo de Dj Méndez dejó nuestro país para radicarse en Suecia. Desde ese entonces, el joven de 20 años ha llamado la atención por las controversiales fotografías que publica en redes sociales.

Pero la última polémica que protagonizó Leo Méndez Jr., también involucra al hijo de Raquel Argandoña, quien dedicó duras palabras al hermano de Steffi Méndez y también a una amiga de ella.

#MENDEZ 💅💅❤ Big plans approaching … 🌍🙈 @steffi.mendezz Una publicación compartida de Leo (@mmeenndezz) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 12:57 PDT

Sin embargo, hoy se encuentra nuevamente en la palestra, luego que desde el programa “Intrusos” revelaran la poderosa razón que habría llevado al joven a dejar Chile. Esta se relaciona con una supuesta estafa de su ex pololo, Felipe Ortiz. Donde la primera pista sobre esto la entregó el propio Leo Méndez Jr., luego de que un usuario de Instagram le mencionara que había sido estafado por su ex pareja.

Esto provocó el siguiente posteo del hijo del cantante chileno: “Estaba esperando que el tiempo a mi me diera la razón, y así fue. Este señor que aparece ahí robando es el MISMO que me engañó y me dejó en DICOM por 4 millones y medio. No dije nada hasta el día de hoy por el cariño que yo en la vida una vez le tuve. Ni ganas tuve para tomar acciones legales contra ese personaje y también esa es una de las razones por que pesqué mis cosas y me fui. Por yo pagarle la Universidad el primer mes para que hiciera algo me hizo que firmar un pagaré engáñandome. A la vez diciendo que era un papel para que me llegaran mails como ‘apoderado’ (lo sé, soy el rey de los weones, por qué no leí el ‘pagaré’) todo por confiar en una persona que jamás pensé que me pagaría de esa manera. AMO el KARMA. Señor Ortiz, no seas mal agradecido y anda a pagar TU deuda y deja de robar!!! #todocaeporsupropiopeso”.

Polémica que revivió el programa de farándula durante la mañana de este martes. Siendo el propio Dj Méndez quien confirmó esto, “sí sé de la historia. Y lo único que sé es que sí, es cierto. Es cosa de chequearlo, verlo y revisarlo. Por amor se hacen muchas cosas. Yo siempre aporto con lo que pueda para la felicidad de cada uno de mis hijos, y recuerdo muy bien que Felipe, su pareja en ese entonces, lo hizo firmar un pagaré y eso lo dejó endeudado” indicó.

Para después agregar, “está en Dicom mi hijo. No es el único en Chile, en todo caso. Lo hizo por amor. Nosotros tuvimos ciertos problemas y de él (Ortiz) nunca más se supo”.

Pero en el programa de Jennifer Warner también quisieron conocer la otra versión de la historia, por eso se contactaron con el aludido, quien se descargó en el espacio, “ese pagaré sí existe, sí se firmó en la ciudad de Santiago, mientras nosotros estábamos en una relación. Jamás fue un engaño. Nosotros conversamos esa situación de antemano y me parece absurdo que se esté filtrando eso así por así”, comenzó señalando.

Para luego finalizar diciendo: “quiero agradecerles a los chicos del panel por haberme dado este espacio para dar mi versión de todo esto, que está afectando de forma brutal a mi imagen y a mi familia. Lo único que pido es que se aclare”.

Revisa la nota aquí:

