Ritos y ‘hechizos’ para atraer la buena suerte a tu vida y tu hogar

Existen muchos ritos y ‘hechizos’ provenientes desde distintas disciplinas y creencias esotéricas y místicas, que sirven supuestamente para atraer la buena suerte a tu vida, o limpiar las malas energías en tu hogar. Puedes creer o no en estas cosas, pero a veces es imposible no pensar que hay algo que está perturbando el lugar donde vives, ciertas energías pesadas que enrarecen el ambiente. O que siemplemente estás pasando por una mala racha que no se detiene con nada y que te tiene agotado. Estos son algunos ritos que puedes hacer para cambiar esas energías y atraer la buena suerte. Puedes no creer en estos ritos, pero si estás desesperado, no pierdes nada con probar. Lo peor que puede pasar es que no pase absolutamente nada. Ahora, si te concentras quizás el poder de tu mente logra cambiar de rumbo las cosas.

Para que las cosas salgan como quieres

Este ritual sirve para cuando sientes que algo no va bien o que tus planes no se están concretando. Es un ritual para las buenas energías.

Necesitas un envase de vidrio o cristal, 3 tipos de arroz, algo de trigo y 5 monedas de color llamativo pero no muy valiosas. Mezcla los ingredientes en el recipiente y concéntrate, cree en lo que haces.

Puedes realizar este hechizo cuantas veces quieras, lo debes dejar en la puerta de tu cuarto principal, y puedes ir renovando los ingredientes.

Mejorar el ambiente de tu casa

Este hechizo sirve para eliminar las malas energías de tu hogar. Necesitas 5 almendras, clavos de olor, canela y 1/2 litro de agua mineral. Debes hervir todos los ingredientes en el agua y luego dejar que el agua se enfríe. Cuando esté fría cuela el líquido y moja cuadros de género amarillo con el líquido y deja los paños en todos los rincones de lo lugares que más frecuentas en tu casa: habitaciones, baño, cocina, living, comedor. Anda rociando el líquido en esos rincones cuando los paños se sequen. Es muy bueno también prender inciensos y palos santos y pasearte con ellos por tu casa para limpiarla.

Recuerda, lo más importante es la intención de mejorar tu ambiente y tu vida. Hagas lo que hagas que sea positivo y te haga sentir que estás limpiando tu vida, sin duda tendrá un efecto para que mejoren las cosas. Los ritos son un lenguaje simbólico que funciona de manera inconsciente sobre nuestra psiquis. Más que magia lo que funciona es tu intencionalidad.