Romai Ugarte tuvo que pedir disculpas públicas tras grosero gesto

Hace poco te contamos sobre el vulgar gesto que hizo Romai Ugarte en el programa “En el nombre del fútbol” del CDF, mientras presentaban a su nueva panelista Grace Lazcano. Polémica por la que el periodista deportivo debió pedir disculpas, ya que fue duramente criticado en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Pablo Flamm -conductor del espacio-, presentó a Lazcano, destacando que era la primera mujer que se sumaba al panel. Lapso en que la periodista de Radio La Clave agradeció el recibimiento de todos, pero su compañero Ugarte se giró hacia un costado para hacer un vulgar gesto, el que fue captado por las cámaras.

Tras ello, el panelista incluso fue bajado del partido entre Colo Colo y Palestino, disputado este martes por la tercera fecha del torneo de Transición. Por esto al panelista no le quedó otra que emitir un comunicado público en su cuenta de Twitter.

“Antes que nada, quiero pedir disculpas por el gesto, el cual correspondía a una situación interna con gente detrás de cámaras. No tiene nada que ver con Grace Lazcano, con la cual hablé sobre el tema. Nos conocemos hace tiempo y mantenemos buenas relaciones humanas y profesionales. Grace nuevamente disculpa por el mal momento ocasionado” redactó en la red social.

Situación a la se refirió Lazcano, quien habló con el diario La Cuarta. “No quise sacar conjeturas cuando me enteré. Después me llamó Romai y me dijo lo mismo que todos saben. No tengo por qué no creerle, es su versión. A pesar del comunciado, la opinión pública también juzgó, y yo no puedo hacer nada frente a eso”, aseguró al medio nacional.

Agregando que la situación no fue la correcta, “fue inapropiado, él lo sabe y se lo hicieron ver. Se equivocó y no sólo por mí, sino también porque había un panel, me estaban presentando. No era el momento ni el lugar. Él sabe que la cagó y se disculpó”.

Finalmente Lazcano aseguró que no le corresponde decidir si echan a un trabajador del canal, a pesar de que muchos pidieron la salida de Ugarte del programa. “El canal se ha portado muy bien conmigo, me llaman y están pendientes, pero no me corresponde decir si lo deben despedir, no debo tomar ese tipo de decisiones, mantengo el “cliché”. Ellos verán como empresa si toman medidas, pero ahí no me meto” finalizó.

