Un fotógrafo británico ha capturado imágenes increíbles de lo que parece ser una cara sonriente que se forma dentro de la lava volcánica del lugar más cálido de la tierra.

Christopher Horsley, de 25 años, de Ormskirk, Lancs, tomó las imágenes en una expedición a la Depresión de Danakil en la región de Afar en Etiopía, África.

La lava dentro del volcán tiene la forma de dos ojos y una boca, como si fuera un emoji del diablo.

Este sitio es conocido como el lugar más cálido del planeta, donde las temperaturas a menudo se elevan hasta 60 grados.

Christopher dijo: “Esta fue mi primera vez en esta zona de Etiopía y estaba llena de diferentes imágenes a medida que se formaba la lava. Con una vida de persecución de volcanes en erupción siempre me siento como un niño cuando me acerco a un lago de lava por primera vez, esto no fue diferente. El lago de lava era bajo, pero aún sorprendente, mientras fotografiaba el magma que se movía debajo. El calor era abrasador y seguí pensando en cómo cualquier persona podría vivir en este paisaje estéril. Las horas de conducción nos llevaron al lugar más remoto y aislado que he visto. Es un lugar increíble, y no puedo esperar para volver. Un futuro proyecto para adaptar las cámaras, nos hará volver a principios del próximo año”.

La temperatura promedio durante todo el año de la depresión de Danakil es de alrededor de 35° C y solo recibe alrededor de 150 mm de agua de lluvia al año. También es uno de los lugares más bajos del planeta, a 125 metros por debajo del nivel del mar.

Los más paranóicos se han sentido como si les hubiera llegado un WhatsApp del mismísimo Satanás, pero la mayoría simplemente se lo tomó con humor y quedaron maravillados con la hermosura de este paraje salvaje.